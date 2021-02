El régimen de Irán finalmente admitió que podría desarrollar armas nucleares. Las declaraciones del ministro de Inteligencia, Mahmoud Alavi, avivan aún más las sospechas de un delito que ha sido advertido desde hace tiempo por la ONU.

Es la primera vez que el gobierno de ese país hace semejante declaración de forma pública. Además, el ministro iraní no dudó en decirlo en tono amenazante. De hecho, hizo mención al edicto religioso aprobado por el ayatollah Ali Khamenei, en la década de 1990, indicó Infobae. “Si un gato está acorralado, puede mostrar un tipo de comportamiento que un gato libre no tendría”, sugirió.

Las sanciones de Estados Unidos que pesan sobre Irán son la causa de la molestia del régimen. El expresidente Donald Trump anunció su salida del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en 2018 por las pocas garantías que ofrecía para la cooperación de Irán respecto a la manipulación de uranio.

El gobierno de Hasan Rohaní quedó aislado en términos económicos al no poder comercializar metales preciosos, impulsar los sectores automotriz y energético.

También sucedieron otras cosas que perjudicaron al régimen, entre los hechos más relevantes estuvo que varias de sus empresas petroleras también fueron sancionadas. Algunas de ellas fueron Naftiran Intertrade Company (NICO), National Iranian Oil Company (NIOC) y National Iranian Tanker Company (NITC).

“Nuestro programa nuclear es pacífico y la fatua del líder supremo ha prohibido las armas nucleares, pero si empujan a Irán en esa dirección, entonces no sería culpa de Irán, sino de los que lo empujaron”, añadió el ministro de Inteligencia.

#Iran's Minister of Intelligence and Security Mahmoud Alavi frankly threatens the international community about the proliferation of #NuclearWeapons.

"We do not pursue nuclear weapons, but if foreigners pushed us, this is their fault," he said in an interview with state-run TV. pic.twitter.com/qFEZgKWKNW

— IranNewsUpdate (@IranNewsUpdate1) February 9, 2021