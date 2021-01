El expresidente Donald Trump continuará en la política estadounidense, tal como lo había prometido en su discurso de despedida. Para hacerlo, sentó su base en Florida con un despacho que administrará sus actividades públicas.

La oficina se encargará de tramitar la correspondencia, las declaraciones públicas y las apariciones, indicó el comunicado difundido en redes sociales.

Poner a Estados Unidos primero a través de la política y la economía fueron claves para el expresidente desde que asumió su mandato. Trump aseguró que continuará en la misma línea que lo llevó a mejorar la economía, lograr tratados internacionales acorde con objetivos reales y establecer acuerdos entre naciones que tenían décadas de conflictos.

Office of the Former President.

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/bxgwfG25hc

— Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) January 26, 2021