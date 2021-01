Twitter está avanzando en la regulación y moderación de publicaciones. Lo que había adelantado su CEO, Jack Dorsey, ya está en fase piloto en Estados Unidos con un sistema que pondrá en manos de los usuarios la decisión de elegir qué información es «engañosa» y ponerse en el papel de policías digitales.

Aunque la empresa determina reglas para el funcionamiento de la nueva dinámica, es inevitable pensar que el poder en manos de las masas podría provocar un efecto contrario: arremeter en volumen contra quienes piensan diferente.

«Estamos enfocados en una cuenta (Donald Trump) pero esto va a ser mucho más grande que una sola cuenta, y continuará por mucho más tiempo que este día, esta semana y las próximas semanas y continuará más allá de la inauguración», había anunciado Dorsey. Días después, comienza a cumplirse.

El mecanismo se llama ‘Birdwatch’ y permite a los usuarios identificar tuits que vean «engañosos» y escribir notas sobre estos. Por los momentos es una sección independiente dentro de Twitter, pero según un comunicado de la red social, más adelante las notas podrán ser visibles directamente en los ‘tweets’ para la audiencia de todo el mundo.

«Hasta la fecha, hemos realizado más de 100 entrevistas cualitativas con personas de todo el espectro político que utilizan Twitter y hemos recibido un amplio apoyo general para Birdwatch«, reza el texto.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar, algunos usuarios muestran el escepticismo por este libre albedrío entre elegir o no qué es lo correcto.

«Así que déjame aclarar esto, estás tratando de evitar que personas al azar difundan información errónea al permitir que otras personas al azar decidan qué es información errónea. Okay», fue una de las respuesta a la nueva cuenta de Twitter de la iniciativa.

so let me get this straight, you're trying to stop random people from spreading misinformation by letting other random people decide what misinformation is? ok. https://t.co/PYejmCCgI9

— MJ (@morganisawizard) January 25, 2021