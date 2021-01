Leopoldo López, el mismo que defendía una Venezuela libre sin la dictadura chavista y que hoy aboga por un gobierno de coalición con el régimen, se mudó de residencia en España. Lo que causa ruido, es que la nueva casa tendría un alquiler valorado en 10000 euros (más de 12000 dólares).

El medio ABC publicó la información que ha causado revuelo por la alta suma de dinero que estaría pagando el político venezolano. No hay duda que, junto a su esposa Lilian Tintori, forman parte de la «crème de la crème» madrileña.

La noticia forma parte de la sección «Gente & Estilo» de ese medio, totalmente antagónico a la manera en que López huyó de Venezuela: sin pertenencias y gracias a la colaboración de aliados políticos.

El alto nivel de vida que ha adoptado López en Madrid contrasta con la miseria que padecen los venezolanos. Como líder fundador del partido en el que también milita el presidente interino Juan Guaidó, salta la duda sobre el origen de los fondos para su manutención en España y los viajes al exterior como parte del rol que ha asumido para enfrentar el régimen de Maduro. Esto a raíz de la denuncia de presunta corrupción con el manejo de 40000 millones de dólares bloqueados en el extranjero, divulgada recientemente por The Washington Post.

Bajo el Gobierno interino, reconocido por más de 60 países, la oposición accedió por primera vez en dos décadas a fondos públicos de la nación. No obstante, la rendición de cuentas sigue siendo una asignatura pendiente a pesar de los múltiples escándalos de corrupción. El llamado «Cucutazo«, la entrega de cartas de buena conducta desde la Comisión de Contraloría de la AN y el cobro de millonarias comisiones al Gobierno de Paraguay a cambio de rebajar la deuda con PDVSA son solo algunos de los casos más sonados.

La figura de López se viene tornando más blanda desde su cambio de discurso. Ese que olvidó la premisa «aquí no se rinde nadie, no se cansa nadie» y de la promesa de que no se iría de Venezuela.

Millones de venezolanos que huyeron del régimen —con poco o nada de dinero— se anclaron en esa esperanza para volver, gracias al papel que supuestamente iba a cumplir la oposición desde adentro.

Inmobiliaria de lujo

La familia López habría cerrado el alquiler a través de la agencia inmobiliaria Engel & Völkers. Revisar la web de dicha firma es encontrarse con casas salidas de las revistas más elitistas de hogar y decoración.

La empresa ofrece casas, departamentos, inmuebles comerciales, yates y aviones. Tiene otras oficinas en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, México y República Dominicana.

Fuentes cercanas a la familia López-Tintori supuestamente desmintieron dicha suma, afirmando que es mucho menor, agrega ABC. Pero no desmintieron que esa fuera la inmobiliaria, con lo cual el target sigue siendo el mismo.

El medio agrega que tampoco fue fácil ubicar una nueva vivienda más grande que el apartamento en la calle Príncipe de Vergara donde López vivió por tres meses con su familia. Algunos propietarios rechazaron negociar por toda la polémica que rodea al político.

El negocio «healthy» que «revoluciona» Madrid

Mención aparte merece el emprendimiento de su esposa, Lilian Tintori, reseñado en la misma sección «Gente & Estilo». Junto a su hermana, Patricia Tintori, inauguraron una sucursal de una empresa que inició en 2009 en Venezuela, llamada Pura Energía.

El negocio llegó para «revolucionar» el estilo de vida de Madrid, según reseña el portal Vanitis a propósito de una entrevista a Tintori. Allí imparten meditación, yoga, baile, estiramientos o consejos de nutrición. En su testimonio dice que le ha «ayudado a aguantar».

Evidentemente durante la entrevista, enfocada en el estilo de vida de la esposa de López, no se tocó demasiado el tema político. Eso es aparte. Los venezolanos no están contemplados en artículos de este tipo. En aquel país están enfocados en sobrevivir a la crisis que los arropa a diario, sin dinero suficiente y con servicios públicos casi inexistentes.

El switch que bajó Leopoldo López

Y es así como la prensa internacional se enfoca cada vez más en el estilo de vida del político y su esposa. La atención se extiende hasta la madre del dirigente, que fue entrevista por El Mundo en su apartado de lifestyle. Al menos allí si ahondaron en la situación del país.

Leopoldo López se tomó una pausa luego de la gira por Colombia, donde se alió con el presidente Iván Duque respecto a la idea de formar un gobierno que incluya personajes de la dictadura venezolana.

También estrechó la mano con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hasta hace poco promovía la xenofobia contra venezolanos.

Con este recuento, queda en evidencia que López no es el mismo de años atrás. Su discurso hizo un cambio drástico, también la manera en que lo empiezan a percibir los medios de otros países.