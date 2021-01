El control y la censura que Twitter aplicó sobre Donald Trump ciertamente causó molestias y levantó sospechas. La cuenta simplemente dejó de existir, todo lo que había comunicado el presidente de EE. UU. ya no está más o habrá quedado en los registros de la red social.

Pero el plan de censura de la empresa, bajo el mando de Jack Dorsey, será mucho más grande. Para él la batalla no acabó, así lo dejó saber en un video recientemente filtrado.

Dorsey asegura que lo que comenzó con Trump, «será mucho más grande que una sola cuenta, y continuará por mucho más tiempo que este día, esta semana y las próximas semanas y continuará más allá de la inauguración».

Twitter parece encaminarse a tomar un papel como juez de la libertad de expresión, aunque la doble moral salta a la vista cuando aún permiten la difusión de grupos de izquierda como BLM, organizaciones terroristas como las FARC y Antifa o violadores de derechos humanos como el dictador Nicolás Maduro.

Las declaraciones se pueden ver en un video obtenido y filtrado por Project Veritas, organización dedicada a destapar irregularidades en instituciones públicas y privadas.

BREAKING: @Twitter Insider Secretly Records CEO @jack Detailing Agenda For Further Political Censorship

“We are focused on one account [@realDonaldTrump] right now but this is going to be MUCH BIGGER than just one account & it’s going to go on for much longer…"#ExposeTwitter pic.twitter.com/QhyyUTHlM9

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) January 14, 2021