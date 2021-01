Cuba regresó a la lista de patrocinadores del terrorismo que elabora Estados Unidos. La decisión ya está tomada por el Gobierno de EE. UU. y aprobada por el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El Gobierno de Donald Trump estudiaba la posibilidad desde el mes pasado, ya que el país bajo la dictadura de los Castro, sigue alojando y apoyando terroristas. Gracias a esta actitud, las consecuencias para el país se agravarán en términos económicos y diplomáticos.

Además de oponerse a la extradición de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) —responsables de un atentado en Bogotá en 2019— el régimen castrista ha sido el principal benefactor ideológico de la dictadura que azota a Venezuela.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021