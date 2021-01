El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se negó a invocar la 25ª enmienda para destituir al presidente Donald Trump como se lo habían pedido congresistas demócratas en las últimas horas.

La solicitud estuvo liderada por la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien parece no desaprovechar los hechos violentos ocurridos este miércoles en el Capitolio para pasarle factura a Trump a menos de 15 días de dejar la Presidencia.

Pelosi también advirtió que el Congreso tomaría cartas en el asunto si Pence no se manifestaba a su favor. «Insto al vicepresidente (Pence) a que destituya de inmediato al presidente invocando la Enmienda 25. Si el vicepresidente y el Gabinete no lo hacen, el Congreso puede estar preparado para salir adelante con un juicio político», dijo en rueda de prensa.

Aunque no ha hecho pública su negativa, el vicepresidente estaría recibiendo el respaldo de varios funcionarios del Gabinete de Trump, según la información revelada por The New York Times, ya que podría agravar la tensión que atraviesa Washington.

¿De qué habla la enmienda? El recurso legal —nunca usado en la historia estadounidense— establece que el vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos o del Congreso, pueden acudir a los presidentes de ambas cámaras del Congreso con una declaración escrita, donde se indique que el presidente está imposibilitado para ejercer los poderes y obligaciones.

Demócratas piden juicio político

Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, reveló que él y Pelosi llamaron directamente a Pence para insistirle. Según reportó EFE, el vicepresidente no atendió el llamado y por eso optaron por hacer público el pedido.

En paralelo y para acrecentar la presión, el ala más izquierdista del partido inició la redacción de artículos de juicio político contra el actual presidente de Estados Unidos.

Ilhan Omar, congresista de la Cámara de Representantes e integrante del radical grupo «el escuadrón» dijo que obedecía a «preservar la República», a pesar de que ese mismo grupo, conformado por otras tres congresistas han atentado contra las instituciones, al asegurar que debe haber un profundo cambio inclinado a políticas socialistas, incluyendo prescindir de Nancy Pelosi.

La iniciativa del juicio político no ha recibido respaldo público de todos los demócratas, que preferían invocar la 25ª enmienda, una opción rechazada por Mike Pence.

Trump insta al orden

Pence ha sido criticado en las últimas horas por no oponerse a la certificación de los votos electorales. Sin embargo, el rechazo a invocar la 25ª enmienda contra Trump obedecería a un intento por calmar los ánimos hasta el 20 de enero.

Por su parte, Trump difundió un mensaje en Twitter en el que garantiza una transición del poder «fluida y pacífica». El mandatario retomó su cuenta en esta red social luego de que fuera suspendida temporalmente en esta y otras plataformas plataformas.

«El Congreso ha certificado el resultado (de las elecciones). Una nueva Administración llegará al poder el 20 de enero. Ahora me centraré en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas», se escucha en su mensaje.

Trump llamó a la reconciliación y rechazó la violencia generada en el Congreso, que obligó a suspender la sesión y retomarla horas después. También instó a la población a no desanimarse ya que el viaje «no ha hecho más que comenzar».