El Congreso de Estados Unidos finalmente certificó los votos del Colegio Electoral, cerrando así esta etapa del proceso que da como ganador al demócrata Joe Biden.

Eran horas de la tarde del 6 de enero. Solo se habían podido certificar los nueve votos de Alabama y tres de Alaska, cuando la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi informó que la votación se reanudaría a la noche debido a los hechos violentos. Según la policía de Washington, el saldo fue de cuatro personas fallecidas, 52 heridas, a los que se suman 14 oficiales heridos.

La jornada se extendió por siete horas hasta la madrugada. Uno por uno, cada estado fue certificado. Terminó con 306 votos a favor de Joe Biden y Kamala Harris, superando los 270 votos necesarios para la juramentación. La dupla Donald Trump – Mike Pence se quedó con 232. Sin cambios según los votos emitidos por el Colegio Electoral.

El vicepresidente Mike Pence continuó presidiendo la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado. Cada representante ofreció sus palabras antes de la certificación, la mayoría sobre los sucesos de las últimas horas.

Durante el proceso hubo algunas objeciones a los votos de parte de varios estados. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, presentó la primera, con respecto a Arizona. La Cámara alta terminó rechazando la solicitud con 93 votos en contra y 6 a favor.

These are the six senators who voted to sustain the objection of Arizona’s results:

Ted Cruz

Josh Hawley

Cindy Hyde-Smith

Roger Marshall

John Kennedy

Tommy Tuberville

