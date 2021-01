Si un legado ha dejado el presidente Donald Trump ha sido su manejo de la política exterior. El empresario llegó a la Casa Blanca en 2016 con una perspectiva diferente: «A partir de este día, gobernará una nueva visión… Será solo Estados Unidos primero, Estados Unidos primero», dijo durante su discurso de inauguración. El presidente se apegó a esta línea que, si bien promueve la paz en otros países, se centró en garantizar la paz hacia su nación.

Durante sus cuatro años de gestión, aportó mayor diplomacia a las relaciones que Estados Unidos había tendido (o no) décadas atrás e impulsó acuerdos en países del mundo árabe, lejanos o desestimados en administraciones anteriores. Asimismo, plantó cara a pactos inicialmente mal estructurados y endureció medidas contras las dictaduras más férreas del mundo contemporáneo.

Como ejemplo, cabe señalar la salida del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado durante el gobierno de Obama y cuyo objetivo es exigir a Irán la reducción de sus reservas de uranio enriquecido. Trump hizo el anuncio correspondiente en 2018, afirmando que el acuerdo no representaba ninguna garantía de cumplimiento por parte de Irán. Y eventualmente, el tiempo le dio la razón: en noviembre de este año la ONU informó que el país de Hasán Rohaní tiene almacenados más de 2400 kilogramos de uranio enriquecido, es decir, doce veces más del acordado.

Este año fue determinante para tender puentes dentro de un mundo árabe marcado por décadas de conflictos.

En septiembre, la Casa Blanca fue testigo de un suceso histórico: la firma de los Acuerdos de Abraham en los que se dejó asentado el reconocimiento de Israel por parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin. Algo que no ocurría desde el año 1994, fecha en la que Jordania hizo lo propio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, auguró que la «paz» con esos dos emiratos del golfo Pérsico «eventualmente se expandirá para incluir a otros Estados árabes y al final acabar con el conflicto árabe-israelí de una vez por todas».

After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Congratulations to the people of Israel, the people of the United Arab Emirates, and the people of the Kingdom of Bahrain. God Bless You All! pic.twitter.com/gpeqFDtr0S

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020