Desde 1982, Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, en 2015, Barack Obama decidió excluir al país de este listado para «normalizar» las relaciones.

Con aquella reforma se relajaron de alguna manera los viajes, el comercio y se reabrió la embajada estadounidense en La Habana, por primera vez en décadas.

Pero el país —sumido en un duro comunismo desde los años 50— podría volver al listado con sus viejos compañeros Siria, Corea del Norte e Irán.

La administración de Donald Trump está evaluando tomar esta decisión, según una nota publicada en The New York Times. Se trataría de una medida de política exterior para evitar el relajamiento de sanciones hacia un régimen opresor que encarcela y reprime cualquier voz disidente mientras sumerge a la población en la total pobreza y precariedad. El secretario de Estado, Mike Pompeo, será quien decida si finalmente aprueba o no la propuesta.

Cuba y el atentado del ELN

La probable ejecución de la medida podría significar un gesto de agradecimiento para cubanoamericanos y otros latinos anticomunistas residentes en Florida que apoyaron a Trump en las elecciones presidenciales, agrega The New York Times.

En este estado, 51,2 % de los electores depositaron sus votos a favor del presidente Trump el pasado 3 de noviembre. La mayoría de los electores latinos en Florida son cubanos. La comunidad venezolana también ha ganado terreno en los últimos años.

Pero hay más de fondo para justificar esta medida. En mayo, el Departamento de Estado notificó al Congreso que Cuba se encontraba entre los cinco países que «no cooperaban plenamente» con los esfuerzos antiterroristas de Washington.

Esto se debió a que la dictadura cubana se negó a extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) alojados en La Habana, luego de que el grupo se atribuyera el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que dejó 22 muertos.

Justamente, las razones que en 1982 llevaron al expresidente Ronald Reagan a incluir a Cuba en la lista, fue su presunta acogida a miembros de otras organizaciones terroristas como la española ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),

La indignación de los demócratas

Los demócratas no tardaron en refutar la propuesta. Desde el ala más izquierdista del partido saltó Gregory Weldon Meeks, un congresista que fue amigo del fallecido Hugo Chávez.

Meeks dijo que se trata de un «truco» que busca «ponerle unas esposas a la administración entrante», reseñó la nota de The New York Times. El nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja no escatimó en hacer estas acusaciones mientras espera la inauguración de la nueva administración.

Si bien Joe Biden podría revertir la decisión, es un proceso que le llevaría meses, ya que el Departamento de Estado tendría que hacer una nueva revisión formal.

El objetivo de Trump

La decisión, que podría darse antes del 20 de enero, se suma a la política exterior planteada por Donald Trump desde que asumió el cargo en 2016, orientada a preservar la seguridad de Estados Unidos y sancionar con más firmeza a las dictaduras del mundo.

Estos lineamientos estuvieron acompañados de la firma de cuatro acuerdos en el mundo árabe que otorgaron a la países involucrados mayores libertades económicas y soberanas. El reconocimiento a Israel de parte de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Sudán y Marruecos es un hecho histórico, logrado gracias a la mediación de EE. UU.

Por otro lado, Trump recrudeció las sanciones contra Irán, China y Venezuela, gobernados por regímenes tan opresores como el cubano.

Si algo deja claro Trump es que buscará proteger sus logros en política exterior y mantendrá firme hasta último minuto su posición frente a las dictaduras del mundo.