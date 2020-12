Para el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por el estado de Georgia, Raphael Warnock, es difícil negar su inclinación socialista. El aspirante a congresista acumula un expediente que incluye un episodio de hospitalidad con Fidel Castro y críticas al gobierno de Israel, aliado de Estados Unidos.

El reverendo Raphael Warnock evadió a la senadora republicana Kelly Loeffle, cuando le exigió aclarar su postura frente al socialismo, durante el más reciente debate entre ambos candidatos, transmitido por Fox News.

«Creo en nuestro sistema de libre empresa», dijo sin responder puntualmente. Ambos se miden en segunda vuelta en Georgia para definir cuál partido controlará el Senado. En las elecciones del 3 de noviembre, ninguno de los candidatos obtuvo el 50 % de los votos que exige la ley estatal.

Lo mismo ocurre con el otro escaño de Georgia, ni el demócrata Jon Ossoff, ni el republicano David Perdue alcanzaron el porcentaje requerido de votos.

Georgia Democrat Raphael Warnock refuses to denounce socialism and Marxism when Sen. Loeffler confronts him for his record of praising Marxists. pic.twitter.com/LluwDE2Vmn

— Steve Guest (@SteveGuest) December 7, 2020