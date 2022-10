El papel de los medios de comunicación ha sido muy cuestionado en torno a lo relacionado con la gestión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esto no solo ha sido irrestricto al terreno nacional, sino internacional… Especialmente, el internacional. No es raro encontrar artículos en El País, de España; en Página 12, de Argentina; o incluso en El Nacional, de Venezuela; (curiosamente, un medio abiertamente opositor al chavismo), cuestionando al mandatario brasileño y ofreciendo, con una narrativa bastante incisiva, su apoyo al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, entre esta camada de sitios web especializados en invisibilizar los aciertos de Bolsonaro, hubo un diario en particular que tocó la cima en este aspecto: The Economist, proveniente de Reino Unido.

El medio inglés, abiertamente a favor de Lula da Silva, fue incluso más allá de prestar todo su apoyo al referente del Partido de los Trabajadores (PT), a través de artículos publicados con anterioridad, como es el caso de «Gane o pierda, Jair Bolsonaro representa una amenaza para la democracia brasileña«, que circuló el 8 de septiembre. En esta oportunidad, despertó ciertas inquietudes al «desaparecer» o «corregir» un gráfico, de fecha 10 de octubre, en el que se hablaba de un posible empate técnico entre ambas facciones políticas. En su artículo titulado «¿Qué tan cerrada está la carrera entre Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva?» se ofrecieron una serie de comparaciones entre ambos candidatos y al final, la encuesta concluía con un 50-50.

🇧🇷 The Economist — which has been aggressively anti-Bolsonaro for years and has endorsed Lula — now has the race at 50-50%. The run-off is Oct. 30.

I personally still view Lula as the favorite, but Bolsonarismo had a massive surged missed by pollsters.https://t.co/6viBnNsY6A pic.twitter.com/DvvKAiI3ZP

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) October 10, 2022