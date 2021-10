Un nuevo escándalo sacude al multimillonario estadounidense Bill Gates. En mayo el periódico Wall Street Journal reveló que el antiguo CEO de Microsoft mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada durante 20 años. Ahora el mismo diario lo señala de haber enviado «correos inapropiados» a una funcionaria en 2008.

La compañía tecnológica confirmó este lunes que estaba al tanto de los hechos. Del mismo modo, afirmó que en aquella época los propios ejecutivos instaron a Gates a dejar de coquetear con la mujer. Sin embargo, desistieron del asunto cuando este les prometió que no lo volvería a hacer.

El magnate no negó los intercambios de correos, según la investigación del medio con sede en Nueva York. No obstante, el alto mando de la empresa se negó a tomar más medidas debido a que no hubo interacción física entre los involucrados.

Microsoft declinó referirse al tema este lunes y se limitó a ratificar la información difundida por el Wall Street Journal. «Microsoft no tiene nada que compartir más allá de confirmar la exactitud del informe del WSJ», expresó una portavoz de la compañía ante AFP.

Pese a ello, la oficina privada del empresario insiste en desmentir las acusaciones. «Estas afirmaciones son falsas, rumores reciclados de fuentes que no tienen conocimiento directo y en algunos casos, tienen grandes conflictos de intereses», señaló en un comunicado.

Historial de abusos

No es la primera vez que Bill Gates se ve involucrado en escándalos de este tipo. Por el contrario, el magnate estadounidense arrastra un largo historial de infidelidades y denuncias por acoso.

La mayoría de ellas han ocurrido dentro del ámbito laboral, contra empleadas de Microsoft y de la Fundación Bill y Melinda Gates, que dirige con su exesposa.

Por ejemplo, el New York Times informó que el ejecutivo invitó a cenar a una funcionaria de la compañía tecnológica en 2006. En un correo electrónico le advirtió: «Si esto te incomoda, finge que nunca sucedió». Tiempo después, entre 2007 y 2008, aplicó la misma maniobra con una trabajadora de la fundación que lidera.

Sin embargo, el caso más polémico se dio a conocer a fines de 2019. Microsoft abrió una investigación luego de que una ingeniera de la compañía reconociera que mantuvo una relación romántica con el empresario durante 20 años.

Una portavoz de Gates confirmó la existencia del affaire y señaló que este «terminó de manera amistosa». Asimismo, descartó que la salida del magnate de la directiva de Microsoft tuviera que ver con el incidente.

En mayo de este año, Bill y Melinda Gates pusieron fin a su matrimonio. Las frecuentes infidelidades del empresario y sus nexos con Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y proxenetismo, serían detonantes claves de la ruptura definitiva.