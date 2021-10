Un asistente del sargento de armas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es acusado por presunta posesión de pornografía infantil. Se trata de Stefan Bieret, de 41 años, quien vive en la ciudad de Burke, en el estado de Virginia. El hombre enfrenta diez cargos por delitos graves.

La policía de Fairfax arrestó a Bieret el 13 de octubre, este día las autoridades inspeccionaban su casa con una orden de registro. Tras las indagaciones recuperaron múltiples dispositivos electrónicos en los que se hallarían pruebas del caso, según consignó el Washington Post.

El acusado fue procesado al día siguiente y actualmente está detenido sin derecho a fianza. Se estima que comparezca ante la justicia en noviembre, de acuerdo con lo señalado por el periódico estadounidense.

La investigación comenzó cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) recibió una notificación de alerta. Específicamente por una imagen potencialmente ilícita que se cargó en el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Frente a esto, la entidad denunció el incidente a un grupo de trabajo que se encarga de los delitos contra menores en Internet. Luego de esto, se descubrió que el propietario de la cuenta de Dropbox residía en el condado de Fairfax, Virginia. En agosto los detectives del lugar asumieron el mando de las indagaciones.

Una orden de registro sobre la cuenta reveló imágenes ilícitas adicionales. De esta forma, Stefan Bieret, el dueño del material pornográfico quedó al descubierto.

