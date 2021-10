Arabia Saudita debutará como sede de una carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 a partir de este 5 de diciembre. Se trata de la primera vez que el país árabe participará de la popular competencia automovilística. Sin embargo, su anuncio ha estado marcado por la crítica.

A las denuncias por violaciones a los derechos humanos se suma también una polémico «código de vestimenta» que ha encendido el debate en redes sociales.

Las autoridades saudíes han ordenado insólitos requerimientos para los espectadores del Grand Prix. Estos incluyen la prohibición de utilizar cualquier prenda que muestre más de lo que ellos consideran como «lo debido». De esta forma, bermudas, pantalones cortos y camisetas de tirantes serán vetados del evento.

La normativa aplica para hombres y mujeres, no obstante estas últimas son las principales afectadas. Por ejemplo, el público femenino no podrá llevar nada de ropa transparente, ni prendas por encima de la rodilla. Tampoco estará permitido usar maquillaje excesivo, enseñar la espalda o ponerse vestido con tirantes. Nada de minifaldas, shorts, escotes o ropa ajustada. Los bikinis claramente también quedaron fuera.

Sin embargo, eso no será todo. Los asistentes no podrán realizar gestos afectivos excesivos ni usar un lenguaje que pueda considerarse inadecuado. De la misma forma, se esperan temperaturas que rebasen los 30 grados. Por lo tanto, un panorama bastante polémico e incómodo se avecina para la Fórmula 1 en Arabia Saudí.

Today we received the "dress code" for Jeddah grand prix…

if I understand well as a man I cannot wear short pants, so I will buy some kilts as not allowed only for women 😅

like we say in French ”mieux vaut en rire…” pic.twitter.com/osKp4yCWcX

— Guillaume Capietto (@gcapietto) October 17, 2021