Las reacciones tras la salida del clóset del hijo de Superman está traspasando el mundo de la popular historieta. Dean Cain, quien interpretó al superhéroe en la serie Lois & Clark criticó la decisión de DC Comics. Al respecto, el artista indicó que este giro en la trama «no es audaz, ni valiente».

Sus declaraciones se dan luego que la editorial estadounidense afirmara que el nuevo Superman, Jon Kent, hijo de Clark Kent y Louis Lane, es bisexual. Esto ha despertado las molestias de algunos fanáticos quienes denuncian que se trataría de una «inclusión forzada» con fines de mercadeo burdo, un hecho que lejos de establecer un precedente positivo, se percibe como algo hueco, propio de una serie dinámicas con tinte woke que están tomando peligrosamente cada vez mayor forma.

Cain también se unió a las críticas durante su participación en el programa matutino Fox & Friends del canal Fox News. Allí el intérprete reprobó la determinación del gigante de los cómics, señalando que no está tomando el rumbo correcto. «Dijeron que es una nueva dirección audaz, yo digo que se están sumando», aseguró el actor de 55 años.

Más allá del caso del joven Kent, el intérprete también se refirió a cómo la industria ha declarado la homosexualidad de varios de sus superhéroes. «No creo que sea audaz o valiente o una nueva dirección loca. Si hubieran hecho esto hace 20 años, tal vez lo hubiera sido», expresó.

De acuerdo con Cain, sería mucho más osado hacer que el Hombre de Acero aborde temáticas como la opresión de los homosexuales en Irán, una nación en donde —debido a sus creencias religiosas— se considera esto como un un crimen bajo el gobierno teocrático islámico. Es decir, se castigan cualquier tipo de relaciones sexuales que no estén dentro de un matrimonio heterosexual.

De hecho, de acuerdo con el Código Penal Islámico de Irán, la conducta homosexual consentida está criminalizada. Actualmente se castiga con penas que van desde la flagelación hasta la muerte, según reseñó Amnistía Internacional.

Asimismo, este portal hizo referencia al caso de Alireza Fazeli Monfared, un joven gay de 20 años, que fue secuestrado y asesinado por varios familiares varones en su localidad natal de Ahvaz, provincia de Juzestán, el 4 de mayo de 2021. La víctima había sido degollada. A pesar de que se anunciaron investigaciones, hasta el momento no se ha detenido a ninguno de los presuntos asesinos.

“El brutal asesinato de Alireza Fazeli Monfared pone de manifiesto las mortales consecuencias de la homofobia alimentada por el Estado», dijo Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Dean Cain blasts DC Comics' new bisexual Superman as 'bandwagoning' https://t.co/6O4yYrRBPm pic.twitter.com/5f30LW1Omr — New York Post (@nypost) October 12, 2021

Luchar contra la injusticia real

El actor sostuvo que la apuesta de DC Comics de incorporar personajes LGBT no es «algo particularmente innovador». Asimismo, llamó a la compañía a centrar sus esfuerzos en «luchar contra el mal real en el mundo».

De acuerdo con el intérprete radicado en España, hay muchos otros problemas actuales que los cómics podrían estar retratando.

En la nueva historieta «Superman: Son of Kal-El», Jon Kent es un adolescente que lucha contra el cambio climático y la deportación de refugiados. Frente a esto, Cain cuestionó los lineamientos de la editorial sobre el actuar del protagonista.

«¿Por qué no lo hacen luchar contra las injusticias que crearon los refugiados cuya deportación está protestando? Sería valiente, lo habría leído. O luchar por los derechos de las mujeres a asistir a la escuela y tener la capacidad de trabajar y vivir. Y de que los niños no sean abusados por el régimen talibán. Eso sería valiente», expresó el ex Superman.

«Hay un mal real en este mundo de hoy, corrupción real y extralimitación del gobierno, muchas cosas contra las que luchar. Trata de personas: esclavitud real y real» aseguró.