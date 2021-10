El expresidente estadounidense Donald Trump comparó a la administración demócrata de la ciudad de Nueva York con la de los «países comunistas». Esto luego que el alcalde Bill De Blasio ordenara expropiar un club de golf ubicado en el distrito de Bronx, el cual pertenecería al neoyorkino.

«El club de golf ha recibido críticas muy favorables, se considera una de las diez mejores instalaciones abiertas al público en el país», señaló Trump. «De Blasio quiere confiscarlo a pesar del trabajo que se hizo con tanto éxito y se gastó tanto dinero», aseguró en un comunicado este martes en el cual también resaltó la perversión de este hecho: «¡Qué injusto, esto es lo que sucede en los países comunistas, no en Estados Unidos!».

El recinto deportivo era un terreno baldío que llevaba décadas abandonado, siendo además la residencia habitual de vagabundos y narcotraficantes. Sin embargo, el exmandatario estadounidense decidió darle una segunda oportunidad. De esta forma, acordó junto a Michael Boomberg, el antiguo alcalde, convertir el lugar en un lujoso campo de golf.

Trump había invertido 10 millones de dólares en las obras de remodelación. Asimismo, había firmado un contrato que le otorgaba la propiedad hasta 2035 sin cláusulas de rescisión. No obstante, la determinación del gobernante demócrata echa por tierra este acuerdo.

Earlier this year, the city ended Trump's 20-year contract at Trump Golf Links at Ferry Point in the wake of the Capitol riot. https://t.co/uVGszvc059

— Newsweek (@Newsweek) October 13, 2021