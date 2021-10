El representante republicano por Texas, Dan Crenshaw, publicó un inédito libro para niños que busca alertar sobre los peligros de la «cultura de la cancelación». El político estadounidense remarcó en una entrevista para Fox News que es necesario «llegar a todos los públicos».

Por otra parte, el congresista sostuvo que los valores conservadores en la literatura infantil son muy escasos. Es por esto que su obra vendría a ser un aporte en esta materia. Del mismo modo, explicó que Brave Books, la editorial de su reciente publicación, se interesó precisamente por ser una oportunidad para llenar ese vacío.

«Los padres están cada vez más frustrados por el plan de estudios de su escuela», señaló ante el medio norteamericano. «Pueden buscar libros para niños progresistas de izquierda y despertar por ahí. Es bastante difícil encontrar productos exclusivamente para niños con temas conservadores», indicó el también exmiembro de la Armada de Estados Unidos.

La obra de Crenshaw se titula «La fama, la culpa y la balsa de la vergüenza». Esta corresponde a la cuarta edición de una serie de publicaciones de Brave Book.

La editorial estadounidense busca ser «una alternativa conservadora al activismo cultural actual que se les enseña a nuestros niños en las escuelas, en el entretenimiento que ven y los libros que leen», según detalla su sitio web.

Cancel culture is toxic.

Kids should be taught to learn from their mistakes – NOT be canceled for them.

It’s time to teach our kids to be BRAVE and stand up to cancel culture➡️ https://t.co/9OE6iurw5v pic.twitter.com/VsJhzpoOqh

