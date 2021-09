Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, está replicando los mismos métodos de tortura que sufrió en su juventud, mientras estuvo preso bajo la dictadura de Somoza. El líder sandinista pasó siete años en prisión, tras ser detenido por asaltar un banco en Managua, en 1967.

Luego de 54 años de este episodio, el dirigente nicaragüense está reprimiendo de la misma forma a sus opositores. Sin embargo, defensores de los derechos humanos aluden que las condiciones de ahora son mucho peores. «Daniel Ortega ha refinado los métodos que usaron contra él. Hay odio personal, venganza», sostuvo Vilma Núñez, abogado y presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para Infobae.

Actualmente, el régimen acumula alrededor de 150 presos políticos. Al menos 36 de ellos fueron detenidos a partir de la ola represiva de fines de mayo, en un intento por anular la disidencia. Entre los apresados hay siete personas que eran aspirantes a la presidencia y por lo tanto, una amenaza electoral para Ortega.

Horror en prisión

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado los constantes abusos del régimen. Estos incluyen detenciones sin pruebas, a través de «acusaciones fabricadas», extensos interrogatorios y audiencias secretas para los reclusos. Además de aislamientos prolongados por 90 días, falta de alimentos e incomunicación con sus familiares.

Caso emblemático es el de Lesther Alemán, dirigente estudiantil de 23 años, quien estuvo 66 días aislado. A inicios de septiembre se le vio por primera vez en un lamentable estado: pálido, con una notable baja de peso y sin poder sostenerse en pie. La Alianza Universitaria Nicaragüense alertó sobre el «deterioro de su salud física y psicológica», catalogándola de «grave y preocupante».

No obstante, los abusos traspasan las cuatro paredes de las cárceles. El 5 de julio la dictadura nicaragüense detuvo a Max Jerez, otro líder estudiantil y lo envió tras las rejas. Tiempo después su madre, Heidi Meza, de 67 años, murió sin siquiera poder despedirse de su hijo. El régimen se lo imposibilitó.

El pasado de Ortega

Daniel Ortega está intensificando la represión en Nicaragua, con sanciones que son un claro recordatorio de su paso tras las rejas. Cuando tenía 22 años, la dictadura somocista lo capturó por asaltar la sucursal Kennedy del Banco de Londres, en Managua. Además de participar del asesinato de Gonzalo Lacayo, sargento de la Guardia Nacional, a manos del Frente Sandinista.

Más de 50 años después, Ortega parece estar ensañándose con sus detractores, aplicándoles los mismos castigos que recibió estando preso. Primero en la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) y luego en La Cárcel Modelo, donde ingresó con el número 198. Sin embargo, para la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, hay una evidente distinción.

«La principal diferencia que hay entre cómo se juzgó a Daniel Ortega y cómo se está juzgando a los actuales presos políticos, es que a él se le juzgó por hechos comprobados», señaló. «Mientras que a estos [los actuales] los están juzgando por delitos que ni siquiera han cometido», remarcó la jurista. Por otra parte, expresó que «a diferencia de ahora se podía demostrar la inocencia de un acusado».

Núñez, de 82 años, quien también fue prisionera política de la dictadura somocista, asegura que los abusos de Ortega no son casualidad. «Estos aprendieron de ahí, y no aprendieron para no cometer eso porque supuestamente contra eso lucharon, sino para perfeccionar y refinar el método. En las torturas de ahora veo mayor crueldad, mayor ensañamiento. Un ensañamiento personal», sentenció.