Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, realizó una cuestionada visita a Rusia en un intento por acercar sus posiciones con Putin. Durante su estadía, el líder sandinista llevó a cabo dos de sus propósitos: estar presente en las recientes elecciones rusas y manifestar sus intereses comerciales con Crimea. El dirigente nicaragüense también viajó acompañado de dos de sus hijos, quienes aprovecharon la ocasión para fotografiarse con una estatua de Stalin en Moscú.

Durante el encuentro, Ortega festejó las resultados de las elecciones legislativas del pasado fin de semana en Rusia. La delegación que lo escoltaba las calificó como un «proceso electoral democrático ejemplar». Además, aseguró que fueron comicios «seguros, ordenados, eficientes y participativos», según informó el medio oficialista de Nicaragua 19 Digital.

Sin embargo, la oposición rusa no tiene la misma impresión. La disidencia denunció presuntas irregularidades que incluyen la introducción masiva de votos en las urnas, así como la coacción de los electores para sufragar. Asimismo, acusó que hubo fraude y que se boicotearon las candidaturas de los principales competidores de Putin.

Pese a ello, la Comisión electoral rechazó los alegatos y confirmó a Rusia Unida, el partido oficialista, como el vencedor de las parlamentarias. De esta forma, el mandatario ruso se adjudicó un apoyo del 49,85 %, asegurándose 300 de los 450 escaños que conforman la Duma.

Los intereses de Ortega

Sumándose a esta victoria, Ortega intenta tantear terreno y probar suerte buscando el respaldo de Putin. Según el excanciller nicaragüense Norman Caldera, el dictador centroamericano pretende conseguir el apoyo político de Moscú alabando al régimen ruso. «Daniel Ortega está ahí buscando cómo adular a Rusia», aseguró el retirado ministro de Relaciones Exteriores. «Es un aspirante a vasallo, porque ni siquiera llega a esa condición», agregó.

De acuerdo con Caldera, el dirigente sandinista está preocupado por las acusaciones que pesan en su contra por violaciones a los derechos humanos. En septiembre de 2018, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutió la crisis de Nicaragua. En esa oportunidad, tanto Rusia como China utilizaron su poder de veto en el organismo para boicotear la resolución. Es por esto que ante un posible retorno de las denuncias, Ortega quiere asegurarse el favor de Moscú.

«Ortega quiere tener el apoyo de Rusia como lo tiene Cuba», afirmó el excanciller nicaragüense. «Con Cuba hay un acuerdo de que Estados Unidos no invade la isla a cambio de que los rusos saquen los cohetes nucleares. Ese compromiso no existe en Nicaragua y es posible que él (Ortega) esté buscando cómo meter más a los rusos para tener algo con qué negociar con Estados Unidos a cambio de que no se metan», explicó.

Durante su reciente visita, el dictador envió una delegación comercial a Crimea, territorio que Rusia anexó de Ucrania, para lograr nuevos acuerdos. Si bien el país centroamericano ya había firmado un tratado de cooperación económica con Crimea, el intercambio entre ambos países es prácticamente nulo. Debido a esto, los especialistas prevén que el pacto no prosperará.