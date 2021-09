El reconocido boxeador Manny Pacquiao anunció este domingo que se presentará como candidato presidencial en las elecciones de 2022 en Filipinas. En estos comicios, el deportista de 42 años competirá contra Rodrigo Duterte, su compañero de partido y actual mandatario. Durante el último tiempo, «Pac-Man» se ha distanciado del gobernante filipino, a quien critica por su «mano blanda» con China y por casos de corrupción.

Pacquiao asumió como diputado en 2010 y desde hace cinco años es senador. Recientemente, una facción disidente del PDP-Laban (Partido Democrático Filipino-Poder del Pueblo) lo nombró su carta presidencial. «Ha llegado el momento, estamos listos para afrontar el desafío», afirmó la leyenda del boxeo que ostenta doce títulos mundiales en ocho categorías diferentes.

Su designación se da días después que el otro bando del partido, afín al oficialismo, propusiera al senador Christopher «Bong» Go, como su candidato. Este competiría por la presidencia acompañado de Duterte como vicegobernante, ya que este último no puede postular a la reelección. Según algunos analistas, esta sería una táctica política para mantener al mandatario en el poder.

Sin embargo, poco tiempo después Go declinó su candidatura. Es por esto que se especula que Sara Duterte, hija del actual presidente y férrea defensora de su gestión, podría ocupar su lugar.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021