Un profesor de una escuela pública en California relató el adoctrinamiento político al cual somete a sus alumnos en clase, en favor de Antifa. En un video captado por Project Veritas, el docente afirmó que exhibe una bandera del movimiento de ultraizquierda en la pared del salón. Además, confesó que realiza periódicamente varios «test de ideología» a sus estudiantes.

Gabriel Gipe, el maestro en cuestión, trabaja en la escuela secundaria Inderkum, en la ciudad de Sacramento, California. Se describe a sí mismo como «probablemente lo más a la izquierda posible», cualidad que busca inculcar en sus estudiantes. En la grabación, el educador reconoce que los insta a participar de las actividades de Antifa y que incluso los premia con créditos adicionales. «Cuando van, toman fotografías, escriben una reflexión. Ese es su mérito extra», expresó.

Por otra parte, indicó que sin estos «incentivos» los jóvenes probablemente no asistirían a los motines del grupo defensor del Black Lives Matter. Es por esto que también publica semanalmente un calendario con los eventos para mantenerlos informados. «Tengo 180 días para convertirlos en revolucionarios, que se asusten», señaló en el video recogido por Daily Caller.

“I have an antifa flag on my [classroom] wall"

"I have 180 days to turn them into revolutionaries”

Gabriel Gipe, an #antifa member & teacher at @NatomasUSD, was secretly recorded admitting to indoctrinating students to want to overthrow the government. pic.twitter.com/8r0ASOrA3S

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 31, 2021