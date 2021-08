La Selección femenina de fútbol de Afganistán logró un «importante triunfo» este martes. El equipo afgano pudo abandonar el país junto a más de 75 personas en un vuelo humanitario gestionado por Australia. El sindicato internacional de futbolistas FIFPro agradeció al gobierno de Scott Morrison por permitir el traslado de las futbolistas, personal del equipo y de familiares.

«Estas mujeres jóvenes, tanto como deportistas como activistas, han estado en una posición de peligro» señaló la entidad en un comunicado. «En nombre de sus colegas en todo el mundo damos las gracias a la comunidad internacional por acudir en su ayuda», agregó la agrupación.

Por su parte, la excapitana del equipo, Khalida Popal, también celebró la noticia. «Los últimos días han sido muy estresantes, pero hoy hemos conseguido una victoria importante», asveró. Además, la seleccionada se refirió a las adversidades que han enfrentado las afganas bajo el nuevo régimen talibán.

«Las mujeres futbolistas han sido valientes y fuertes en un momento de crisis y esperamos que tengan una vida mejor fuera de Afganistán», expresó.

La Selección femenina de fútbol de Afganistán se creó en 2007, debutando con estudiantes secundarias de Kabul. En un país marcado por el extremismo islámico de los talibanes, la participación de mujeres en los deportes era considerada un «acto político».

Hoy, el retorno de los islamistas al poder vuelve a amenazar las libertades de la población femenina, incluso más allá del deporte. Las futbolistas afganas, por ejemplo, fueron aconsejadas de eliminar todas las publicaciones del equipo en redes sociales para evitar cualquier represalia de los insurgentes islámicos.

Por otra parte, continúan las evacuaciones de miles de civiles desde el Aeropuerto Internacional de Kabul. Países como Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña han liderado las evacuaciones, en colaboración con FIFPro, agrupación deportiva a la cual pertenece Popal.

We are grateful for the assistance of governments, military and human rights groups who are collaborating closely with us to evacuate women footballers and other athletes from Afghanistan. We are encouraged by recent developments. (1/2)

