La policía detuvo este martes a Berenice Quezada, candidata opositora a la vicepresidencia en Nicaragua. Las autoridades judiciales junto con el Ministerio Público le notificaron que quedaba bajo arresto domiciliario. Fue su partido, la Alianza Ciudadanos por la Libertad, el que denunció esta situación en Twitter.

Según informó la tolda política, la dirigente opositora quedó «sin acceso a comunicación telefónica», con «restricción migratoria» y que se «encuentra actualmente en su casa con custodia policial». Esto convierte a Quezada, de 27 años, en la primera candidata inscrita a un cargo en ser arrestada por la dictadura orteguista que desde mayo ha detenido a 32 personas.

Denunciamos que hoy a las 9:30 p.m. Berenice Quezada candidata a la Vicepresidencia por la Alianza CxL fue notificada en su casa por autoridades judiciales y del Ministerio Público acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria.1/2 pic.twitter.com/QLqRdYkvni — Alianza Ciudadanos por la Libertad (@CxLibertad) August 4, 2021

La ex reina de belleza elegida como Miss Nicaragua en 2017 y compañera de fórmula presidencial de Óscar Sobalvarro fue denunciada por simpatizantes de Ortega ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). ¿La razón? Los adherentes sandinistas la acusan de cometer «apología al delito» e «incitación al odio» por sus declaraciones realizadas el 2 de agosto.

En dicha oportunidad, Quezada cuestionó la falta de libertades públicas en Nicaragua. A su vez, recordó a los más de 130 presos políticos del régimen de Ortega, cuya persecución a la disidencia ha tenido una escalada preocupante las últimas semanas. Además, la dirigente hizo un llamado a votar masivamente en las elecciones del 7 de noviembre.

“(En Nicaragua) hay hombres y mujeres jóvenes que no se les ha dado una oportunidad, y yo quiero luchar por eso», dijo ante la prensa. Asimismo, Quezada remarcó este lunes, durante la inscripción de su candidatura, que «nuestros presos políticos no pueden dar su voto. No pueden salir a dar la cara por nuestro país».

Sus dichos causaron molestia entre algunos adeptos al régimen de Daniel Ortega, quienes se identificaron como víctimas de las protestas de 2018. Los denunciantes solicitaron la inhibición de su candidatura ante el Consejo Supremo Electoral (CSE). De esta forma, la líder opositora no podrá postular para cargos públicos de elección popular. La petición se le entregó a Darling Ríos, procuradora de derechos humanos.

La respuesta internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el arresto domiciliario de Quezada y su inhabilitación como candidata a la vicepresidencia. Adicionalmente, mandató su liberación de forma inmediata. A través de Twitter, la entidad afirmó: “Urge al Estado de Nicaragua liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y restablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos».

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) criticó la represión impulsada por Daniel Ortega, argumentando que existen «graves violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato». También catalogó su candidatura como un «recordatorio de la impunidad que prevalece en el país».

La detención de la abanderada por la Alianza CxL se suma a una ola de arrestos de líderes de oposición en el país centroamericano. Ad portas de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 7 de noviembre, Daniel Ortega ha intensificado la represión contra sus adversarios políticos. Periodistas, representantes campesinos, estudiantes, activistas y precandidatos presidenciales encabezan la lista negra del régimen nicaragüense.