El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que el chavismo, principal promotor del denominado “socialismo del siglo XXI” en América Latina, intentó esclavizar a la región a través del financiamiento a movimientos y propuestas que mantuvieran a la ciudadanía dominada bajo estos preceptos de la izquierda, algo de lo que su país ahora pudo escapar.

Durante su primera entrevista luego del apoteósico resultado que obtuvo su partido en las elecciones parlamentarias, el primer mandatario fue enfático en lo siguiente: «La narcodictadura castrochavista, primero con Chavéz y ahora con Maduro, fue financiando distintos gobiernos de la región para torpedear a las ideas de la libertad y tener esclavizada a la gente en el socialismo del siglo XXI. Entonces, la batalla que se libró en Argentina está muy por encima de la discusión doméstica».

En esa línea de discurso, Milei resaltó la labor del presidente estadounidense, Donald Trump; del secretario de Estado, Marco Rubio; así como del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a quienes agradeció por el respaldo durante la campaña e indicó que, por entender en primera instancia el tema de la batalla cultural, ven a América como un bloque de referencia para Estados Unidos, por lo tanto, la Administración republicana decide asistir a los aliados.

Al ahondar sobre el peso que conllevó consigo esta elección y el apoyo estadounidense en un momento decisivo para la estabilidad del país, el economista libertario recalcó que «el ataque que se instrumentó contra Argentina en los últimos 9 meses (de saboteo al equilibrio fiscal y otras iniciativas) no está solamente ubicado acá. El socialismo del siglo XXI tiene distintas franquicias y se van ayudando unos a otros. Por eso es tan importante el caso de Venezuela».

«Lo peor ya pasó»

En otros tópicos que abordó durante su encuentro con el periodista Antonio Laje en A24, el mandatario argentino indicó que su país logró dar un giro histórico, al tiempo que celebró el resultado electoral y anticipó reformas laborales y tributarias.

“Planeamos bajar impuestos y avanzar en una modernización laboral que no implica pérdida de derechos”, aseguró, a la par de enviar un mensaje directo a los gremios: “Los sindicatos saben que si lo piensan como negocio están liquidados. De esta manera ganan todos porque habrá más trabajadores registrados”.

Milei también afirmó que su gestión entró en una nueva etapa, que incluye la posible suma de otras facciones en su gabinete para el periodo que inicia el próximo 10 de diciembre, cuando deban asumir sus curules como senadora y diputados la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; al igual que el vocero presidencial, Manuel Adorni, respectivamente.

En tal sentido, adelantó que el rediseño se enfrentará junto con las nuevas correlaciones de fuerza en el Congreso: “Necesito una contraparte política para avanzar. Ya cumplimos el 98 % de las promesas de campaña”. Aunque respaldó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó la puerta abierta a modificaciones: “Obvio que va a haber cambios. El Ministerio de Seguridad está resuelto, falta Defensa”.

Milei sostuvo que sumará dirigentes de otras fuerzas: “Soy bilardista. Voy a sumar para ganar”.