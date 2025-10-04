Un ataque de drones rusos con doble impacto en una estación de tren en la región de Sumy mató a una persona y dejó al menos 30 heridos, incluidos tres niños, según fuentes oficiales este sábado.

Los drones atacaron la estación en la ciudad de Shostka, región de Sumy, dañando dos trenes. En el momento del ataque, había pasajeros y trabajadores de Ukrzaliznytsia (ferrocarriles ucranianos) en el lugar, de acuerdo con os reportes que recibió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Por su parte, la Fiscalía de Sumy precisó datos sobre la víctima. Se trata de hombre de 71 años, quien pereció en un vagón del tren tras el ataque. Ante la naturaleza del siniestro se cambió la clasificación de los procedimientos penales a tipificarlo como crimen de guerra que resulta en la muerte de una persona, tal como lo establece la parte 2 del Artículo 438 del Código Penal de Ucrania.

A la víctima mortal se suman otros dos ciudadanos, quienes actualmente en cuidados intensivos, según informó The Kyiv Independent. Entre los heridos se encuentran una mujer de 44 años y sus tres hijos, de 14, 11 y 7 años.

La empresa de ferrocarriles ucranianos indicó que fue un ataque de doble impacto. «El segundo impacto en la locomotora eléctrica ocurrió mientras ya se estaba realizando la evacuación. Fue un ataque cobarde destinado a interrumpir la conexión con nuestras zonas de primera línea», revela un comunicado.

Los servicios de emergencia están en el lugar, los rescatistas están asistiendo a los heridos y se está determinando el número de víctimas y la magnitud de los daños.

Oleh Hruhorov, jefe de la administración militar regional de Sumy, dijo que el ejército ruso «atacó deliberadamente» un tren de pasajeros que viajaba de Shostka a Kyiv.»Los rusos no podían desconocer que estaban atacando a civiles. Y este es un terror que el mundo no debe ignorar», escribió Zelenski en X.

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó «las impactantes escenas que emergen de la estación de tren de Shostka destacan la disposición imprudente y continua de Rusia para atacar a civiles».

«La UE y sus socios globales deben seguir aumentando la presión sobre Rusia hasta que finalmente acepte una paz justa y duradera». Anteriormente, Rusia atacó la infraestructura ferroviaria en la región de Odesa el 2 de octubre. Una persona resultó herida, según el viceprimer ministro para la Restauración, Oleksii Kuleba.

Los ataques demuestran la estrategia continua de Rusia de atacar la infraestructura civil para presionar a Ucrania, mientras Moscú sigue rechazando los llamados a un alto el fuego incondicional.

Rusia lleva a cabo ataques diarios en la región de Sumy, que limita con su territorio, por lo que intentó abrir un nuevo frente en esta región en primavera, tomando varias aldeas en mayo y junio y acercándose a 20 kilómetros de la capital regional.

Previamente, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció el 12 de septiembre que las fuerzas ucranianas han «frustrado por completo» la ofensiva rusa en Sumy.