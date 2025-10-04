El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, amenazó a la ciudadanía y aseguró que el régimen castrista irá contra quienes cierren las calles motivados por la protestas que han surgido en La Habana en los últimos días, a raíz de la crisis eléctrica que atraviesa la isla, agravada por las temperaturas extremas, la proliferación de mosquitos, así como la falta de alimentos y recursos básicos.

Durante un consejo de seguimiento de crisis, Díaz-Canel calificó estas muestras de descontento de la población —traducidas en cacerolazos y manifestaciones pacíficas— como algo “inadmisible” y de “desorden público”, según declaraciones recogidas por CiberCuba. En su opinión, las quejas ciudadanas son “legítimas”, pero deben canalizarse ante el Partido Comunista y las instituciones al servicio del castrismo.

Díaz-Canel admitió que los problemas que atraviesa la isla son “de envergadura” y no se resolverán de inmediato. Por lo tanto, ordenó medidas de control que se enfocan en la presión y el acecho, a través de inspecciones a comercios del sector privado para verificar el cumplimiento de los planes de consumo eléctrico, con la amenaza de cerrar los que incumplan. También exigió reforzar el control sobre el uso del combustible asignado a la capital y priorizar el suministro de agua en las zonas más afectadas.

Con estas acciones, Díaz-Canel dejó un mensaje sin medias tintas: se criminalizarán las protestas, para desplazar la atención de las causas reales de la crisis que son los apagones prolongados, escasez de agua y acumulación de basura.

El viernes, Díaz-Canel encabezó una reunión extraordinaria del Partido Comunista de Cuba en La Habana, donde se activó la movilización de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint), aumentando la presencia militar en la isla.

El conjunto de medidas —más centradas en el control que en la solución estructural de la crisis— refuerza la percepción de que, a mayor descontento ciudadano, mayor represión por parte del régimen.