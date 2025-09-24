El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, enfatizó que hoy en día, en medio de las guerras que se libran en el mundo, el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto débiles y, es por ello, que solo el armamento puede garantizar el futuro de países bajo ataque.

En el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario nacional aseveró que «no existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas», tópicos que sirvieron de entrada para ahondar sobre su preocupación manifiesta con respecto a la actual carrera armamentística y la evolución de la guerra para el mundo, donde los drones han tomado protagonismo, tal como se ve en la defensa que se ha implementado en su territorio contra la invasión rusa.

«Es solo cuestión de tiempo antes de que los drones luchen contra drones que ataquen infraestructuras críticas y apunten a personas por sí solos, de forma totalmente autónoma y sin la participación de ningún humano, salvo los pocos que controlan los sistemas de IA», recalcó.

🌐 | El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronuncia en la ONU: «Es solo cuestión de tiempo antes de que los drones luchen contra drones que ataquen infraestructuras críticas y apunten a personas por sí solos, de forma totalmente autónoma y sin la participación de… pic.twitter.com/kleAqdbDpR — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 24, 2025

Zelenski pidió que se actúe ahora para evitar situaciones como el posible uso de drones cargados con armamento nuclear.

«Detener a (Vladímir) Putin ahora es más barato que intentar proteger cada puerto y cada barco de terroristas con drones. Necesitamos reglas globales ahora sobre cómo la inteligencia artificial puede usarse en las armas y esto es tan urgente como evitar la expansión de armas nucleares», añadió.

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano señaló que su país ha logrado desarrollar armamento para hacer frente a algunas amenazas y recordó que Ucrania planea exportar los excedentes de las armas que produce para que otros países puedan reforzar su seguridad.

«Cada año que esta guerra continúa las armas se hacen aún más mortíferas y sólo Rusia tiene la culpa de esto», cerró Zelenski.