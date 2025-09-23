El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que su país nominará a la exmandataria Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU y, para ello, apeló a la «equidad» como llave para «enfrentar el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas, en donde nunca un Secretario General ha sido mujer», lo cual tachó como un tema pendiente.

En el marco de la 80° Asamblea General en Nueva York, Boric se deshizo en adjetivos floridos en cuanto a Bachelet, a quien catalogó como «una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización. Ha sido jefe de Estado de Chile en dos ocasiones, por cierto, la primera mujer».

Gabriel Boric, presidente de #Chile, propone a la expresidente socialista, Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de #ONU pic.twitter.com/pCDsBl4lnF — Maibort Petit (@maibortpetit) September 23, 2025

Por lo tanto, en opinión del mandatario, «la ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado».

El anuncio de Boric y su espaldarazo a Bachelet estuvo precedido por una reunión privada que ambos, así como su presencia en el plenario como parte de la delegación de Jefe de Estado, para participar de la apertura de la Asamblea General.

“Quiero decirles que el equilibrio regional debe ser respetado en este proceso. Este es el tiempo de América Latina y el Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación”, dijo el jefe de Estado chileno.

El nombre de Bachelet ha sonado como posible candidata en los últimos meses, junto al de la exvicepresidente de Costa Rica Rebeca Grynspan, quien sería mejor vista por Estados Unidos, y el de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.