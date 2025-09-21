Una lancha rápida que contenía al menos 377 paquetes de presunta cocaína fue destruida frente a las costas de Pedernales, durante una operación coordinada contra el narcotráfico en alta mar. Esta es la primera operación que llevaron a cabo República Dominicana y Estados Unidos en forma conjunta, luego del despliegue que ordenara en el Caribe el presidente norteamericano Donald Trump.

De acuerdo con reportes recogidos por el Diario Libre, el Comando Sur de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South) en alianza con autoridades dominicanas, detectaron la embarcación de tipo «Go Fast» desplazándose al sur de la isla Beata, al suroeste de la República Dominicana.

Al respecto, el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, explicó que informes de inteligencia indicaban que la lancha donde viajaban tres personas —quienes murieron producto del ataque— transportaba cerca de una tonelada de cocaína. El objetivo era usar el territorio dominicano como punto de tránsito hacia Estados Unidos.

Tras recibir la señal de alerta, la Armada de República Dominicana en conjunto con la DNCD activaron los protocolos de vigilancia aérea y marítima, mientras que los agentes estadounidenses interceptaron la embarcación y con un «golpe militar aéreo» la destruyeron en alta mar.

Al recuperar el cargamento, se contabilizaron 13 pacas que contenían los 377 paquetes. Aproximadamente 60 quedaron calcinados por la explosión de la nave marítima. Posteriormente, fueron remitidos, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la República Dominicana, para determinar su tipo y peso exacto.

«Es la primera vez en la historia que la República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en la Región del Caribe», indicó la DNCD.

Este operativo se produce en medio de la estrategia de Estados Unidos de intensificar su presencia en el Caribe para combatir el narcotráfico.