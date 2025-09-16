El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró estado de excepción en siete provincias de la nación suramericana a causa de la “grave conmoción interna”, luego de haber eliminado el subsidio al diésel, lo que provocó bloqueos de transportistas en algunas de las más importantes arterias viales del país.

Las provincias afectadas por esta medida son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Se estipula que este dictamen estará vigente por 60 días luego de su promulgación.

Con la eliminación del subsidio, los precios de este combustible pasaron desde el pasado sábado de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares. A la par, el Gobierno entrega compensaciones e incentivos ofrecidos.

De acuerdo con reportes de Infobae, ha habido protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, a las que se suman otras manifestaciones en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia. Con respecto a Cotopaxi, a este territorio se ha trasladado de forma temporal la sede del Ejecutivo y a Imbabura la de la Vicepresidencia.

La declaratoria se da en momentos en que se evidencian “paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”, señala el decreto suscrito por Noboa.

La medida busca “detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana”, anota el decreto en momentos en los que se mantienen bloqueos parciales de vías en dos de las 24 provincias del país.

La declaratoria se circunscribe a las mencionadas provincias “por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías”, indica el texto.

“Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social”, apunta el documento.

En las mencionadas provincias se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.

La medida no implica restricción al derecho a manifestarse “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”, aclara el decreto.