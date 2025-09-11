El arma utilizada para asesinar al activista conservador Charlie Kirk ya se encuentra en manos de las autoridades federales, así como están analizando un video del sospechoso —quien está aún prófugo— para identificarlo.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, informó que el arma homicida es un “rifle de alto poder, de cerrojo”, que fue “recuperado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador” tras el ataque del miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

Además del rifle, las autoridades recolectaron una huella de calzado, una huella de palma e impresiones de antebrazo que serán analizadas, informó Bohls. El FBI ha recibido más de 130 pistas que están siendo “completamente investigadas”.

Por otra parte, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que las autoridades obtuvieron “buen video” del individuo que creen es el asesino de Kirk, aunque por ahora no lo harán público.

“Estamos trabajando con algunas tecnologías y formas de identificar a esta persona. Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”, declaró Mason.

De acuerdo con la data recogida hasta ahora, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es un hombre que «parece ser de edad universitaria», quien llegó al campus a las 11:52 a.m. hora local, subió a un techo, se dirigió al otro lado del edificio, saltó del edificio y huyó hacia un vecindario.