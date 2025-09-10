El juez Luiz Fux, quien forma parte de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal en Brasil, pidió la «anulación de todo el proceso» contra el expresidente Jair Bolsonaro, debido a la «incompetencia» de ese tribunal para juzgar al antiguo mandatario.

Fux es el tercero de los cinco jueces de la Primera Sala de la corte que presenta su voto, precedido por Alexandre de Moraes y Flavio Dino, respectivamente. Los magistrados anteriores se pronunciaron a favor de la culpabilidad de Bolsonaro y los siete colaboradores, a quienes se les acusa de urdir una trama golpista que terminó con e asalto a los tres poderes el 8 de enero de 2023.

En primer lugar, el magistrado consideró que las acusaciones de haber conspirado para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022, han sido «bien señaladas por la Fiscalía», pero también argumentó a favor de la tesis de las defensas, que indican que el caso debía ser juzgado en otras instancias.

Según Fux, la Corte Suprema solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, por lo que lo ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando Bolsonaro ya no estaba en el poder, queda al margen de la jurisdicción de ese tribunal, porque ya los acusados carecían de «pregorrativa de foro» para esta fecha, una semana después de la investidura de Lula.

Tras estas exposiciones iniciales, afirmó que, debido a la «absoluta incompetencia de este tribunal», concluye en su voto proponer la nulidad de todos los actos decisorios realizados.

En ese marco, recalcó que el juicio debería ser realizado desde la primera instancia y no comenzar en el más alto tribunal del país.

Según Fux, «al contrario del Poder legislativo o el Ejecutivo, no compete a esta corte hacer un juicio político» y sí pronunciarse con «rigor técnico, minimalismo interpretativo» y con «la Constitución como punto de partida, camino y punto de llegada».

Sin embargo, aún faltan los magistrados Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, quien fue el abogado personal de Lula. Solo después de estos pronunciamientos se fijará la pena que definirá el futuro de Bolsonaro, en prisión domiciliaria y quien volvió a seguir el juicio desde su casa por motivos de salud.