El analista político Agustín Laje esbozó la épica que ha hecho el Gobierno de Javier Milei, al enfrentar al peronismo, que ha buscado desde todos los frentes romper el plan económico del mandatario. Una táctica enquistada en la médula de los detractores políticos del libertario, a quienes el politólogo tachó de golpistas, con un historial de persecución a sus disidentes y derrocamiento a gobiernos democráticos.

Durante el estreno del programa «Las Verdades del Planeta», bajo la conducción del periodista Marcelo Duclos en el canal de streaming de Neura, Laje se expidió sobre cómo estos primeros años de gestión para Milei han sido básicamente una fase de resistencia «al golpismo peronista», al que no le cabe solo el adjetivo de «ideología contraria», sino de seres incapaces de llevar adelante algún aspecto de su vida sin el poder del Estado.

«Imagínate lo lacras que son para hacer eso, con tal de que a ellos les vaya bien a una minoría, a una élite partidocrática pueda irle bien y mantener su curros (…) Cuando veo la listas del kirchnerismo, son listas armadas para equilibrar la lucha de facciones internas, no hay nada nuevo, están jugado con una lógica que murió en 2024. No están a la altura de los cambios de la política», dijo el escritor del Libro Negro de la Nueva Izquierda.

Sin embargo, con optimismo, Laje también recalcó que este panorama puede cambiar en octubre con el efecto de las elecciones legislativas de medio término, que a su vez se estará influenciado previamente con los resultados que se obtengan en septiembre en los comicios que se celebren en la provincia de Buenos Aires.

«No vamos a tener mayoría en el Congreso, incluso teniendo una gran elección. No significa tampoco que Milei vaya a usar al Congreso como una escribanía, como sí lo hizo el kirchnerismo durante mucho tiempo (…) Esta es aún una época de transición. Quienes ganaron en 2023, dan lucha en un Estado que está infectado de parásitos», aseveró.

«La política para mí es combate»

La entrevista de Marcelo Duclos a Agustín Laje en los estudios de Neura también ahondó de forma retrospectiva en cómo ha sido la carrera del politólogo hasta estos días, cuando es considerado como uno de los voceros más respetados de la nueva derecha.

Al respecto, Laje sostuvo que «perseveramos, nos mantuvimos firmes y no vendimos las ideas, sino que las escribimos. Llevamos las ideas a ideas a distintos lugares, dentro y fuera de Argentina (…) El libro que escribí con Nicolás Márquez se anticipó a los temas de la batalla cultural que hoy en día se encuentran en auge, fundamentalmente con los temas de género».

El analista político recordó como desde 2012 estaba tomando cada vez mayor forma el propósito de la izquierda de renovarse, apelando a causas como el indigenismo, los temas raciales, entre otros. Esto surge en un momento cuando, si se mira con lupa, facciones como el kirchnerismo necesitaban un insumo, ya que se percibía un agotamiento en su discurso, por lo que debía hacer un salto al campo social de las minorías.

Frente a este fenómeno, explicó que hubo una parte del liberalismo entendió la consigna y hubo quienes negaron esta realidad e indicaron que la izquierda solo se traducía en discurso de lucha de clases, redistribución de la riqueza, mientras que el feminismo y demás causas son reapropiables por los liberales, algo que él negó argumentando que no pueden ser reapropiadas, porque han sido conquistadas por la izquierda, con un discurso colectivista irrompible por estar muy avanzado.

Sin embargo, Laje no flaquea en su lucha y se mostró preparado para seguir en esta continua batalla cultural, desde su trinchera en el campo de las ideas. Su último libro ‘Globalismo’, es una muestra viva de ello.