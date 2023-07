Los gobernantes megalómanos suelen padecer esta patología de crear enemigos en todas partes. Van amoldándolos a sus necesidades de generar conflictos y villanos. Los inflan, como burbujas, para explotar una y otra vez esa imagen que fabrican en torno a ellos. Les dan más presencia en sus discursos, les culpan de todo y de nada. Les atropellan con su verbo, les cercan con sus tretas, en fin, les mastican y despedazan ante la opinión pública con absoluto desparpajo tan solo por no perder el hábito. Ya no importa si es efectivo o no, disfrutan el proceso. Casos así germinan a diario. Sin embargo, por estos días, dos mujeres disidentes se han convertido en el target preferido de estos políticos que han demostrado estar borrachos de poder. Ellas son Xóchitl Gálvez en México y María Corina Machado en Venezuela.

Estas mujeres diametralmente opuestas en cuanto a propuestas y visiones políticas, enfrentan en mayor o menor escala un escenario similar, respecto a los ataques que se han mantenido de manera sostenida en su contra, ahora que son vistas como las contrincantes más sólidas en la carrera presidencial. Las amenazas hoy en su entorno brotan cual musgo, por representar un contrapeso lo suficientemente fuerte para hacer que tanto Andrés Manuel López Obrador como Nicolás Maduro, dispongan de su artillería para ensombrecerlas y anularlas en la arena electoral, donde han demostrado tener un músculo respetable, tanto como para acariciar la idea de medirse en las urnas de votación.

María Corina Machado, “hasta el final” contra las hienas del chavismo

La líder del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, nunca ha sido tibia al hablar sobre sus intenciones de llegar a Miraflores. Desde 2012, cuando se midió en sus primeras elecciones primarias dentro de la coalición opositora ha mantenido un discurso que apunta a propuestas con tintes liberales, las cuales ha ido fortaleciendo en esta última década, a pesar de la rosca que existe en la plataforma que acumula a la mayor cantidad de partidos que se oponen al chavismo ha tratado de mirar de soslayo. Es que sus propuestas no se ajustan a la convivencia entre el ‘socialismo rojo’ y el ‘socialismo azul’ que ha sostenido por años la denominada plataforma de la unidad.

Machado habla tranquilamente sobre la necesidad de privatizar el grueso de la industria en el país en sectores como energía, agua, telecomunicaciones y transporte. Entre las empresas que entrarían en discusión figura PDVSA, que arruinó la mano del chavismo y su pésima administración. Con este propósito, la precandidata presidencial pretende revertir los destrozos que trajo la serie de expropiaciones que datan de la época de Hugo Chávez, quien se empecinó en controlar todo lo que pudiese. Una aberración que le ha costado millones a la nación en arbitrajes y costos legales, sin mencionar los resultados pírricos de estas medidas.

Por ello, se recuerda amargamente el caso de Agroisleña y la expropiación que hiciera Hugo Chávez para convertirla en Agropatria, un saco roto de fondos, que tras ser insostenible, pasó a privatizarse en medio del hermetismo en 2020, a causa de la crisis del país, que venía afectando a la empresa, a la falta de insumos y a la mala administración con que se manejaba.

El liberalismo presente en María Corina Machado

Las declaraciones de María Corina Machado que reflejan el enfoque liberal en materia financiera, sumadas a su reciente intervención virtual en una actividad organizada en Nueva York por la Americas Society y el Council of the Americas, en la que presentó sus planes económicos, entre ellos atender el “enorme sobreendeudamiento externo” de Venezuela. Añadió que el proceso de reestructuración “ofrecerá un menú de opciones flexibles y financieramente equivalentes para que todos los acreedores reciban el mismo trato financiero”.

Machado planteó “restaurar la relación” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y “todas las agencias de desarrollo mundial” y “corporaciones internacionales de todos los países a los que Venezuela les debe dinero”, con el objetivo de “crear confianza” con la comunidad internacional. Asimismo, abriría “el sector energético” para “atraer a las empresas mejor capitalizadas y tecnológicamente avanzadas del mundo”, con el propósito de “acabar con el monopolio estatal”.

“Seguimos restringiendo el potencial de nuestra industria energética al no permitir que el capital privado se embarque libremente en la expansión y operación de nuevos desarrollos”, agregó.

Estas posturas han enardecido a las hordas chavistas y las maniobras para cercar su camino no son pocas. Se multiplican y la agresividad va disparándose en dosis suficientes para que cale el discurso del “descontento” con su propuesta y se enmarque en el juego de “la democracia” ante la comunidad internacional, cuando en realidad es represión vista en escala de grises, por ver en la precandidata la única alternativa real al chavismo. Así lo demuestran dos agresiones en menos de 24 horas que sufrió la candidata mientras realizaba una gira por el país rumbo a las elecciones primarias y una inhabilitación por 15 años, que emitió la Contraloría al servicio de la dictadura venezolana. Es miedo en su más pura esencia.

Su discurso caló tanto que incluso sus pares opositores, quienes no esconden tampoco su vena socialista, también critican las posturas liberales de María Corina Machado en lo económico. El más férreo crítico de ella es Henrique Capriles Radonski, también precandidato presidencial y su rival en las próximas elecciones, del 22 de octubre, quien bajo un discurso estéril de “aumento general de salarios y PDVSA es del pueblo”, trata de mancillar una propuesta robusta por todos sus frentes.

Xóchitl Gálvez, la “puntera” de la oposición mexicana

La senadora Xóchitl Gálvez se ha convertido en la presa preferida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño, durante sus copiosas alocuciones “mañaneras”, ha hecho una suerte de hábito atacar a la referente del PAN y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, compuesto por el PAN, el PRI y el PRD. De hecho, es tan sistemático este comportamiento que esta útlima tuvo que interponer una queja ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), para que el mandatario se abstenga de pronunciarse sobre las elecciones del 2024.

En respuesta a esta petición, la comisión, por unanimidad, aprobó que se eliminen o modifiquen las conferencias matutinas y versiones estenográficas de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, debido a que en estas fechas, López Obrador hace alusión a las elecciones federales y también habla sobre Gálvez, por lo que se pueden vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, señaló el INE.

La actitud de AMLO responde claramente a cómo sigue creciendo Xóchitl Gálvez (PAN) en los sondeos. En una encuesta realizada por Enkoll para El País y WRadio, ella es la puntera en la carrera por la candidatura presidencial de Va por México con un 28 % de las preferencias efectivas. Detrás de ella, se encuentran también Miguel Ángel Mancera (PRD) con 23 %, mientras que Beatriz Paredes (PRI) figura con 22 %, en una suerte de “empate técnico”, entre ambas facciones. El panista Santiago Creel aparece en cuarto sitio con 15 %. El priista Enrique de la Madrid tiene 9 % y el perredista Silvano Aureoles, con 1 %.

En el diario español también se explica que incluyendo a las preferencias brutas, que sí toman en cuenta a quienes contestan “ninguno” o que “no saben”, hacen que la carrera parezca más cerrada, aunque el orden persiste. Gálvez tiene el primer lugar con 16 %, mientras Mancera y a Paredes tienen un 13 %. La diferencia está prácticamente en el margen de error de la encuesta, que es del 2,83 %, según Enkoll. Es un escenario que aún pinta complejo, porque Morena, de acuerdo son las cifras recabadas por la mencionada compañía, tiene una ventaja de dos a uno en intención de voto frente a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, los favoritos para ser los candidatos del oficialismo el próximo año.

AMLO vs. Xótchil Gálvez: un careo entre izquierdas

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, citado por Infobae, AMLO “sabe que si no la elimina de la contienda puede seguir creciendo y convertirse en la profecía autorrealizable, donde una creencia se vuelve realidad”. Es por ello, que el mandatario optó por la divulgación de información confidencial sobre las transacciones y contratos de High Tech Services, la empresa de Gálvez. Por medio de sus redes sociales y en su conferencia mañanera, el tabasqueño se encargó de compartir detalles financieros a los que, en un principio, no debía tener acceso. Tal embestida llevó a la senadora a anunciar la interposición de una demanda penal contra el presidente por aparentes violaciones al Código Fiscal y abuso de autoridad.

La acometida del oficialismo no solo se detuvo allí, sino que continuó de la mano del diputado Manuel Alejandro Robles, quien denunció a Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera por posibles delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.

Posteriormente, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentó otra denuncia penal contra Gálvez. En esta oportunidad, la petición vino por supuestos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias por aparentemente haber beneficiado a sus empresas mediante subcontrataciones equivalentes a 70 millones de pesos (un equivalente a 4,1 millones de dólares) cuando ella fue la dirigente de dicha alcaldía.

Es así como López Obrador, haciendo uso del sistema judicial como herramienta para cercar a la opositora, pretender inclinar la balanza en favor de sus secuaces, que aún así no terminan de calar entre la ciudadanía.

Xóchitl Gálvez y María Corina Machado: contextos similares, ideologías distintas

Hay que aclarar ante todo que Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y María Corina Machado Prisca distan mucho de comulgar en conjunto en materia de ideologías, con ciertos temas. En primer lugar a la mexicana la definen como una política “anfibia”, criada entre una familia progresista y una conservadora, pero con inicios políticos abiertamente marxistas y trotskistas, en su época universitaria.

Posteriormente, el entonces presidente Vicente Fox llamó a Gálvez a llevar la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una cuestión con la que se vinculó buena parte de su trayectoria política. En 2010, con el PAN como respaldo, fue candidata a la gubernatura de Hidalgo, pero no la consiguió. Sí alcanzó, en 2015, la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la capital.

Ahora, desde que asumió como senadora y coqueteando con la presidencia ha dado de qué hablar sobre posturas y también sus performances. Por ejemplo, se disfrazó de dinosaurio, se encadenó a la silla de la presidencia como protesta. A menudo, su voto ha diferido de las propuestas centrales del partido que la acoge. A su vez, se declara feminista y a favor del aborto.

Por su parte, María Corina Machado ha robustecido discursos en torno a los temas económicos como su eje central, y en relación a áreas ideológicas, también ha respetado la ideología con la que cada vez se encuentra más cercana.

Por ejemplo, en una entrevista con el medio Politiks, la líder opositora se mostró a favor de avanzar temas sociales, como la unión entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de familias homoparentales. Ahora, respecto al aborto, a pesar de tener convicciones religiosas que se contraponen a esta práctica, nunca se las impondría a la sociedad. Es por ello, que Machado argumentó que “debe haber un debate nacional, racional. Debe haber acuerdos al largo de todas las posiciones, para que en el caso en donde la vida de la madre esté en riesgo, donde haya daños en el bebé, o donde hubo una violación, pueda haber una intervención”.

En cuanto al uso de la marihuana, Machado afirmó que debe ser utilizada para tratamientos médicos. En cambio, rechazó la legalización de drogas más duras, como la cocaína. “No estoy a favor. Pero nuevamente, yo entiendo que haya opiniones diferentes, producto de las fuerzas del mercado, producto de la historia en la prohibición de otras sustancias en distintas naciones del mundo; y esto tiene que ser objeto de debate, no puede ser impuesto por un sector político o una creencia religiosa”.