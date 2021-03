El expresidente estadounidense Donald Trump podría ir la frontera con México a mediados de abril, donde actualmente existe una problemática que se acrecienta a diario con la oleada de migrantes que arriban al país, producto de las promesas que hiciera Joe Biden durante su campaña a la presidencia de EE. UU. y hoy, al parecer, se le ha salido de las manos a su Administración.

Esta iniciativa de Trump que contempla su paso por estas tierras surge a raíz de que muchos funcionarios fronterizos le habían pedido que visitara el territorio, según las declaraciones recogidas en una entrevista en “Justicia con la juez Jeanine” de Fox News.

Former President Donald Trump joined me with reaction to my #OpeningStatement and revealed when he might visit the southern border. Take a look: pic.twitter.com/fe4rrfSmlu

— Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) March 28, 2021