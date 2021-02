La coalición opositora venezolana anunció este miércoles una agenda de calle que pretende reactivar el 12 de febrero. Será una manifestación coordinada con los centros de estudiantes universitarios y la sociedad civil que se quiera sumar a la protesta. Es la misma agenda del año pasado, el anterior a ese y así…

El presidente de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo el anunció desde Caracas. El dirigente opositor argumentó la necesidad de marchar e hizo un llamado a lo que denominó la reactivación de la participación ciudadana (…) porque, en su opinión, «nada hacemos siendo mayoría desde nuestras casas».

Ya Guaidó había convocado para el 5 de enero acciones de calle para protestar por la instalación de la Asamblea Nacional chavista. Sin embargo, esa propuesta quedó en el aire.

En cambio, ahora el 12 de febrero, Día de la Juventud, es la justificación que hoy trae el dirigente para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la pulseada política en Venezuela y dar una imagen de mayor firmeza a su posición de líder único frente al régimen de Nicolás Maduro.

El Consejo Político y los dilemas de la oposición

En estas primeras intervenciones del año la agenda de la Comisión Delegada de la AN se muestra difusa. Los planes están concentrados, por ahora, en estas actividades de carácter simbólico de agitación de masas. No obstante, sobre el tema de los partidos aglutinados en la oposición, las rencillas que se perciben —cosa que el propio Guaidó reconoce— no hay mayor plan, salvo seguir en una senda que apunta a «una mejor unidad».

Esta aclaratoria vino a raíz de la propuesta de lanzamiento de una nueva plataforma unitaria de la oposición, asomada desde el partido Voluntad Popular, donde milita Guaidó, y tiene a Leopoldo López a la cabeza, relata Efecto Cocuyo.

Cómo empezó || Cómo va ¿Cómo es que vamos? pic.twitter.com/9HHNITWpMk — Julio Jiménez Gédler 🇻🇪 (@Juliococo) February 3, 2021

Para hacer frente a estos rumores, Guaidó agregó que “aquí está el Frente Amplio, el movimiento estudiantil, la sociedad civil, el Comité Organizador de la Consulta Popular, la Comisión Delegada, la directiva del parlamento, dirigentes de todos los partidos a nivel nacional. ¿Nosotros necesitamos una nueva unidad? No, necesitamos una mejor unidad”.

A su vez, el dirigente desmenuzó parte de la información y aclaró que lo que habrá será la designación de un Consejo Político que sustituirá al Centro de Gobierno que coordinaba López, quien ahora está en el exilio. Sobre este organismo calificado como «el dimensionamiento organizativo de la acción del gobierno encargado», se revelarán nuevos detalles pronto. Ahora, las interrogantes están ahí. Siguen latentes.

Para cerrar con la declaración, el tema de las elecciones regionales fue obligatorio de abordar en esta ocasión. Restan meses para una nueva contienda, pero desde la oposición se habla de no pisar ese peine. Guaidó se muestra cuidadoso en sus declaraciones. Explica que no caerán de nuevo en «el falso dilema» sobre participar o no en las elecciones regionales. Sin embargo, no se descartan factores externos que puedan obligarlo.