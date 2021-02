El expresidente Donald Trump fue nominado este lunes para el Premio Nobel de la paz. Esta es su tercera nominación en cinco años. El argumento de esta propuesta hecha por Jaak Madison, miembro estonio del Parlamento Europeo, se centra en que Trump ha sido el primer mandatario estadounidense en más de 30 años que no inició «ni una sola guerra» durante su administración.

De la misma forma, Madison recordó en una publicación en las redes sociales que «se han firmado varios acuerdos de paz en Oriente próximo bajo su liderazgo, lo que ha ayudado a garantizar la estabilidad y la paz en la región», reseña The Epoch Times.

En concreto, Madison se refiere a los llamados Acuerdos de Abraham. Así se conoce a la declaración conjunta entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Posteriormente, a tal acuerdo se le unió el reino de Baréin, en conjunto con otros países árabes.

The Abraham Accords—in English, Hebrew, and Arabic—have been signed! 🇺🇸 🇮🇱 🇧🇭 🇦🇪 pic.twitter.com/ho3cb28WhD

— The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) September 15, 2020