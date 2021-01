El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este jueves tras la certificación de Joe Biden en el Congreso. El mandatario prometió una «transición ordenada» del poder al demócrata. Aseguró al mismo tiempo que seguirá luchando por mejorar al país.

La declaración fue tuiteada por el asistente de la Casa Blanca, Dan Scavino, ya que unas horas antes, Twitter había bloqueado la cuenta de Trump tras la irrupción de una manifestación a su favor en el Capitolio.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

