Nicolás Maduro y Xi Jinping tienen muchas cosas en común. Destaca el hecho de que ambos pasarán a la historia como los artífices de una serie de crímenes que dejarán una mancha muy negra. No es para menos. Bajo la mirada impasible del comunista asiático el mundo entero se sumió en el caos. Se encerró. Su hermetismo sobre una plaga creada en sus narices ha costado la vida de millones de personas. Y la cifra de víctimas no se incrementa a diario. No obstante, su delfín en Suramérica no se quedó atrás.

El régimen venezolano, con sus artimañas, también ha tratado de sacarle provecho político a estos confinamientos. La dictadura, bajo el paraguas del discurso sobre las medidas de seguridad contra el COVID-19 aprovechó para avanzar en la búsqueda del control casi total sobre un importante sector de la economía venezolana: la aviación comercial.

Las aerolíneas privadas que todavía operan en Venezuela lo hacen prácticamente bajo amenaza. La intervención voraz del Estado se tradujo en un cerco aéreo que ha dejado al país aislado. Las nuevas medidas del régimen se enfocaron en habilitar insólitas y costosas rutas, impagables para la gran mayoría de los venezolanos.

La muestra estuvo en la excusa del régimen para cerrar de nuevo los destinos de Panamá y República Dominicana, que fueron suspendidos desde marzo y abrieron de manera muy breve a inicios de diciembre. Esta decisión la atribuyó al incremento de contagios por COVID-19.

Este ir y venir en decisiones pone en jaque a quienes trabajan en este sector comercial. Mover un avión venezolano cuesta unos 3500 dólares por hora y requiere de personal calificado que, al igual que los aviones, han estado paralizados por meses, explica Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Aerolíneas de Venezuela (ALAV).

Rutas aéreas que definen amiguismos

La aerolínea Avior —de capital privado— anunció recientemente que hubo una apertura de solo seis vuelos Caracas-Cancún hasta el 10 de enero de 2021. Por otro lado, la compañía Laser también obtuvo los permisos hasta el 14 del mismo mes.

Hemos sido autorizados por el INAC y el DGAC para reactivar nuestros vuelos con ruta Caracas-Cancún✈️☀️ Volaremos los días 25 y 27 de diciembre de 2020 y el 1, 3, 8 y 10 de enero de 2021. ☎️Para reprogramar tu boleto, comunícate con nosotros. pic.twitter.com/nm2kcSlqgm — Avior Airlines (@aviorairlines) December 24, 2020

Esta liberación temporal de vuelos a este destino mexicano se ve como un placebo. Una tímida medida para que las compañías aéreas pudiesen dar una mínima bocanada de aire.

Ante estos escenarios, el presidente de Avior, Juan Bracamonte, declaró a AFP que solo cree una cosa: “Hay tendencia a cerrar”. Dichas aseveraciones toman aún mayor fuerza con la intervención de la estatal Conviasa en la mesa y la hipótesis de que la compañía construya un monopolio. El motivo de esta creencia radica en que esta es la única aerolínea que viaja a Bolivia, uno de los destinos autorizados por Maduro. Por ahora, compartirá también la ruta a México con Avior y Laser, de acuerdo con información de AFP.

Maduro es ciego ante esta situación y sordo frente a otros reclamos como los de los voceros del sector aéreo. La evidencia de ello estuvo en cómo fue su abordaje ante la crisis de este sector. En todo el mundo las líneas aéreas públicas y privadas recibieron paquetes de alivio, luego de pasar meses sin operar por el cierre de aeropuertos y rutas debido al COVID-19. Venezuela fue un caso contrario. En este país no hubo consideraciones con las líneas aéreas privadas. La medida de cierre tomada a principios de diciembre obligó la paralización de estas empresas.

En la actualidad, el transporte aéreo en Venezuela es una piltrafa, por siquiera darle un nombre. Este rubro en el país se desplomó por un masivo éxodo de aerolíneas en 2013. En aquel momento, las compañías desistieron del cobro de miles de millones de dólares que eran retenidos por el llamado «control de cambio».

Las cosas no han cambiado mucho. Hoy el régimen de Nicolás Maduro está cada vez más cerca de quebrar este sector económico para instaurar un monopolio estatal. Por ahora, los únicos países con rutas autorizadas para viajar desde y hacia Venezuela son Turquía, Bolivia y México. En el caso de las dos primeras es público y notorio la cercanía con el régimen.

El panorama en México tampoco es alentador. De hecho, el Ranking de Resiliencia COVID-19, que realizó Bloomberg sobre la efectividad a la hora de manejar el virus, colocó a dicho país en la peor posición en el manejo de la pandemia.

Hasta ahora hay nueve aerolíneas de bandera venezolana operando. La mayoría en vuelos charters y en los tres destinos autorizados. De las internacionales queda solo Turkish Airlines, que opera la ruta a Estambul. Antes de declararse la cuarentena por la pandemia operaban en el país al menos 10 compañías extranjeras. Eso incluía varias aerolíneas europeas y la panameña Copa Airlines. Esta última canceló la ruta a Caracas por orden del gobierno del país centroamericano, explica AFP.

Existe también una mayor incógnita y es ¿qué pasará en enero con el sector aéreo?, sobre esto los analistas no se atreven a opinar. Sin embargo, Maduro ya asomó la posibilidad de una radicalización de la cuarentena para inicios del año próximo. De cumplir su promesa, las compañías aéreas estarían condenadas al cese total de operaciones.