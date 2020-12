Un alumno en Nevada demandó a su escuela, una institución financiada con fondos públicos, en dicho estado. Se trata de William Clark, quien cursa 12° grado de secundaria. La razón de esta solicitud ante un tribunal federal se centra en alegar que la institución creó un ambiente hostil para los estudiantes, al instruirlos para asociar aspectos de su identidad con la opresión a otros grupos sociales.

En el documento, el adolescente —quien asiste a la Democracy Preparatory Academy en Las Vegas— indica que se sintió discriminado y acosado por varios aspectos de un curso titulado «Sociología del cambio», materia de carácter obligatorio para graduarse.

Además de alcanzar a su institución, la demanda introducida por Gabrielle Clark, madre de William, también suma las escuelas públicas bajo esta cadena. Varios funcionarios de esta secundaria también figuran como acusados, entre ellos la maestra de la clase, Kathryn Bass.

We’re fighting for our rights and to put and end to indoctrination and psychological abuse in schools.

Please donate to our legal fees at https://t.co/KNqAu6PHsv

Thank you.

— Gabs (@GabsClark5) December 26, 2020