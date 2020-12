La demanda introducida ante la Corte Suprema por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se ha robustecido ampliamente. Hasta el momento, otros 19 estados se sumaron a esta solicitud que tiene como objetivo impugnar los resultados electorales en Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

Del mismo modo, 106 republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a dicha causa y firmaron este jueves una presentación judicial en apoyo a la demanda de Texas, de acuerdo con Axios. En concreto, esta acción busca que la Corte Suprema escuche los argumentos del caso que presenta Paxton.

Existe una diferencia entre las demandas activadas por el equipo legal de Trump en los tribunales inferiores respecto de esta última. En efecto, en estos escenarios, cuando un estado demanda a otro, la demanda va de manera automática a la Corte Suprema.

Esta solicitud legal que aglutina a la gran mayoría de la fuerza republicana alega que Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin sesgaron los resultados de las elecciones presidenciales. Del mismo modo, se indica que los electores seleccionados por los votantes en los estados reseñados no deberían emitir los votos electorales.

“Este informe presenta [nuestra] preocupación como miembros del Congreso, compartida por incontables millones de sus electores, de que las irregularidades inconstitucionales involucradas en las elecciones presidenciales de 2020 ponen en duda su resultado y la integridad del sistema estadounidense de elecciones”, dice el escrito firmado por los legisladores republicanos.

Entre los firmantes de la Cámara de Representantes figuran Steve Scalise (Luisiana), así como el presidente del Comité del Congreso Nacional Republicano. También en el escrito está presente Tom Emmer (Minnesota), entre otras figuras importantes del Partido Republicano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también se unió a esta demanda y presentó una moción para intervenir en el el caso.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020