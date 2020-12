La Corte Suprema estadounidense respondió con celeridad a la demanda introducida por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra cuatro estados, cuyos resultados electorales están ahora bajo revisión. En el escrito, la campaña del presidente Donald Trump realizó denuncias de fraude y otras irregularidades en las elecciones presidenciales.

El máximo tribunal del país fijó este jueves, 10 de diciembre, como fecha límite para que los estados acusados (Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin) presenten sus respuestas a dicha demanda, cuyo proceso se inició el 8 de diciembre.

En concreto, el Tribunal Supremo exigió que los demandados presenten sus argumentos frente al requerimiento formulado por la representación de Texas, el que fue apoyado —si bien no de manera formal— por otros ocho estados más que actualmente están bajo el poder del partido republicano, según The Epoch Times. Estas jurisdicciones son: Arkansas, Alabama, Florida, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Dakota del Sur.

Los fiscales generales de los estados demandados ya se manifestaron en torno a la demanda de Paxton. Por ejemplo, la procuradora general de Michigan, Dana Nessel, aseveró en un comunicado: «La moción presentada por el fiscal general de Texas es un truco publicitario, no un alegato legal serio».

A su vez, el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, escribió en Twitter: «Es probable que Texas cambie el resultado del Ice Bowl y que anule la voluntad de los votantes de Wisconsin en las elecciones presidenciales de 2020».

Existe una diferencia marcada entre la serie de demandas activadas por el equipo legal de Trump en los tribunales inferiores respecto de esta última. En efecto, en estos escenarios, cuando un estado demanda a otro — en este caso uno a cuatro— la demanda va de manera automática a la Corte Suprema.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se manifestó ante este movimiento impulsado por Paxton ante la Corte Suprema en conjunto con las demás representaciones republicanas. Al respecto, el mandatario aseguró que «estaremos interviniendo en el caso de Texas y muchos otros estados. Este es el caso más grande. Nuestro país necesita una victoria».

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020