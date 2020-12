Los republicanos siguen pulsando los botones para llegar a la Corte Suprema estadounidense con pruebas que sustenten las denuncias de fraude alegadas ya desde la campaña del presidente Donald Trump. En esta oportunidad, le tocó el turno al senador Ted Cruz quien accedió recientemente a presentar argumentos orales ante el máximo tribunal del país en un «caso clave» en Pensilvania.

Se trata del expediente que presentó Mike Kelly, miembro republicano por dicho estado ante la Cámara de Representantes, junto con el candidato del mismo partido al Congreso, Sean Parnell.

Kelly se encuentra entre un grupo de peticionarios quienes afirman que el proyecto de ley de reforma de la votación de Pensilvania de 2019 -conocido como Ley 77 y que permite la votación por correo «sin excusas»- es inconstitucional. Por lo tanto, todas las boletas emitidas allí bajo esta modalidad deberían ser descartadas.

Al respecto, Cruz aseveró durante una entrevista en Fox News que «la Corte Suprema tiene la responsabilidad para con el pueblo estadounidense de garantizar, dentro de sus poderes, que estemos cumpliendo la ley y la Constitución”, ante el posible escenario de que este caso sea llevado al máximo tribunal del país.

El camino a la Corte Suprema conlleva ciertos procedimientos. En primer lugar, el Tribunal federal debe aceptar y considerar procedente la apelación del binomio Kelly-Parnell que hicieran ante el primer fallo de la Corte Suprema de Pensilvania.

Sobre este tema hay varios grises. Entre ellos, la fecha de la introducción de la demanda, que debía ocurrir antes de los seis meses posteriores a la aprobación de la ley que hoy impugna. La Corte Suprema de Pensilvania afirmó que Kelly había esperado demasiado para presentar su recurso legal, lo que desencadenó una apelación.

Ante una posible demora, el juez Samuel Alito, perteneciente a la Corte Suprema y encargado de estos casos de emergencia, ordenó este lunes a los funcionarios del estado de Pensilvania responder a la impugnación electoral un día antes de lo que se ordenó anteriormente, reportó Daily Wire.

Esta decisión obliga al Tribunal a responder antes de la fecha límite de “puerto seguro”. Esta expresión es la que se usa para señalar la fecha establecida por el gobierno federal para que los estados elijan a sus representantes electorales. Alito había ordenado previamente a los funcionarios que respondieran a Kelly antes del miércoles, un día después de la fecha límite.

Al respecto, Cruz dijo que si la Corte estadounidense aprueba un certiorari –que consiste en un recurso consignado ante el Supremo para que éste requiera a un tribunal inferior el envío del caso y sea examinado-, se prepararía para el argumento oral.

“Estamos viendo en todo el país demandas que desafían el fraude electoral, que desafían las irregularidades en las elecciones, y en Pensilvania esta apelación a la Corte Suprema plantea serias cuestiones que son meramente legales», agregó el senador.

I believe #SCOTUS should choose to take the case and hear the appeal because we need the Supreme Court to step in and ensure we are following the Constitution and following the law. pic.twitter.com/BGvU4DceX5

— Ted Cruz (@tedcruz) December 8, 2020