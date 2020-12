El fiscal general, William Barr, recibió una nueva intimación para activar las indagaciones sobre Hunter Biden, quien estaría presuntamente ligado a varios negocios con China y Ucrania, cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama, según información filtrada de la computadora portátil de Hunter.

La petición la impulsa el representante republicano Ken Buck, congresista por Colorado. En el escrito se exige el nombramiento de un abogado especial parar investigar la conducta de Hunter Biden y el contenido de su portátil. Dicho material está actualmente en la Oficina Federal de Investigaciones.

«Esta investigación es fundamental para defender la integridad de nuestra república y garantizar que una posible administración de Biden no sea objeto de interferencia extranjera indebida», le escribió Buck a Barr, según reseña Fox News.

Entre las capacidades del fiscal general figura la designación de un abogado especial para «investigar y procesar cualquier asunto que presente un conflicto de intereses para el Departamento u otras circunstancias extraordinarias». El caso de Hunter Biden claramente encaja en este perfil.

Al respecto, Buck instó «al Departamento de Justicia a que nombre un fiscal especial para investigar las acciones de Hunter Biden y el contenido potencialmente incriminatorio de su computadora portátil para garantizar que se complete esta importante investigación».

Este no es el primer cuestionamiento que surge para Barr sobre el caso Hunter Biden. En octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió celeridad a Barr en las investigaciones que involucran a Hunter Biden.

La presión para que Barr mire el caso de Hunter Biden

Previamente, había salido a la luz pública una investigación del New York Post donde se señala que Hunter Biden habría ayudado a gestionar una reunión entre un ejecutivo de la empresa ucraniana de gas, Burisma, y su padre cuando éste era el «número dos» de Obama.

El exhorto de Trump a Barr contó con el respaldo de casi una docena de republicanos en la Cámara Baja, incluidos los representantes Andy Biggs y Paul Gosar por Arizona, Ted Yoho por Florida y Andy Harris por Maryland.

En una oportunidad, los miembros de la Cámara de Representantes le expresaron a Barr, mediante una carta, la necesidad de acelerar el proceso. A su vez, los congresistas le instaron a nombrar un fiscal especial para hacer las indagaciones sobre las supuestas revelaciones provenientes de la computadora portátil del hijo de Joe Biden.

Los mensajes en la portátil de Hunter Biden

En concreto, el presidente Donald Trump se refirió en octubre a un correo electrónico del 13 de mayo de 2017, que presuntamente pertenece a Hunter Biden, que incluye una discusión sobre «paquetes de remuneración» para seis personas en un acuerdo comercial con una empresa de energía china, según destaca Fox News.

En el escrito se identificaba a Hunter Biden como «presidente/vicepresidente dependiendo de un acuerdo con CEFC», una aparente referencia a CEFC China Energy Co., una empresa que ahora está en quiebra.

«Esta es la computadora portátil del infierno (…) incluso si no consiguió todo este dinero, no puedes ir a China y dejar que el hijo se vaya con 1500 millones de dólares. (…) No puedes ir a Ucrania con 83.000 dólares al mes. No se pueden obtener 3,5 millones de dólares de la esposa del exalcalde de Moscú», dijo Trump.

Para dar con la veracidad de estos hechos, el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Ron Johnson, al igual que el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, presentaron hace un mes un informe sobre los negocios en el extranjero de Hunter Biden y la vinculación con su padre.

A inicios del mes pasado, la prensa estadounidense reseñó que el FBI tenía en su posesión la computadora portátil que supuestamente pertenecía a Hunter Biden.

Joe Biden se ha negado a declarar sobre los negocios de su hijo en múltiples ocasiones.