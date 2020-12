El régimen comunista de Xi Jinping tiene largo tiempo en la búsqueda de un modo que pueda cuartear la democracia de Taiwán, un territorio que China considera como suyo y lo acoge bajo la figura de «provincia rebelde». Ahora, con la propagación del COVID-19 el asedio se aceleró. Sin embargo, la táctica no fue bélica, por el contrario, se llevó a los ojos de todos y tuvo un aliado ampliamente cuestionable: la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El asedio a la jurisdicción insular gobernada por Tsai Ing-wen, el cual fue urdido por parte de China y la OMS, se encuentra reflejado de manera detallada en el informe anual 2020 de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de las Relaciones EE.UU. – China, que se presentó 1 de diciembre ante el Congreso de EE.UU.

En dicho documento se reserva un capítulo de 60 páginas solo para Taiwán. En concreto se habla de cómo Pekín intensificó sus esfuerzos para aislar a Taiwán en el escenario global. La estrategia se centró principalmente en recrudecer los esfuerzos para impedir su participación en la OMS en medio de la pandemia del COVID-19.

Para pertenecer a la OMS es necesario ser reconocido por la ONU. China tiene poder de veto en dicha organización. De hecho, China es el segundo país que más dinero le facilita a la OMS, solo superado por Estados Unidos. En 2019, el gigante asiático entregó 44 millones de dólares y luego ofreció 20 millones de dólares más para enfrentar el coronavirus.

Los ejemplos que conviven en el nido del COVID-19

El trabajo de Taiwán ha sido tan riguroso en materia de prevención y utilización de recursos que les brindó la oportunidad de comunicar al mundo su experiencia médica y transparencia política en el manejo de la pandemia. Este proceder ganó el elogio de los líderes extranjeros que también luchaban con el brote.

Taiwán donó millones de máscaras, así como también varios equipos médicos tales como ventiladores, a países necesitados. Esta labor fue paralela al fortalecimiento de alianzas iniciadas con Estados Unidos y la Unión Europea para desarrollar una vacuna y tratamientos para el COVID-19.

Los resultados de sus políticas agresivas de detección dieron sus frutos: al 5 de diciembre, Taiwán tiene 693 personas infectadas y siete muertes en todo el territorio, mientras que el mundo ya alcanzó los 66,5 millones de contagiados. El número de muertos por COVID-19 rebasó la cifra de 1,5 millones de decesos en todo el planeta.

El éxito de Taiwán en mitigar la propagación del virus es especialmente notable, dada su proximidad con el territorio bajo el régimen de Xi Jinping. Aparte, se suma el factor de contactos de persona a persona y densidad de población. Taiwán es la decimoséptima zona más densamente poblada del mundo. Tiene 671,4 habitantes por kilómetro cuadrado, según registros recogidos por un informe de perspectivas emitido por la ONU.

La respuesta de Taipéi fue señalada como «sólida e integral» ante el COVID-19, esto también permitió a Taiwán evitar bloqueos totales y mitigar las interrupciones en su actividad económica. Por otra parte, la pandemia también puso relieve en preocupaciones permanentes, con respecto a la dependencia económica de Taiwán de China.

China, el «amiguismo» con Tedros y las calumnias sobre Taiwán

El principal funcionario de la OMS, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, también hizo la afirmación infundada de que Taiwán estaba detrás de una gran cantidad de ataques racistas y amenazas de muerte en su contra.

En abril de este año la polémica se acentuó. Desde Ginebra, el representante de la OMS cargó contra Taipéi: «Hace tres meses, este ataque vino de Taiwán. Hay que ser honestos. Voy a ser claro: de Taiwán. Y Taiwán, el Ministerio de Exteriores también conoce la campaña. Y no se disociaron (de ella). Incluso empezaron a criticarme, pero no me importó».

Posteriormente estas declaraciones se desmintieron. Un estudio del australiano Strategic Policy Institute concluyó que los mensajes de redes sociales en contra de Tedros Adhanom Ghebreyesus estaban conectados a una campaña coordinada de desinformación originaria de China.

El analista que se encargó de examinar esta campaña de mensajes en las redes sociales, J. Michael Cole, concluyó que el propósito de esto era “desacreditar a Taiwán, alienar aún más a la OMS y desviar la atención de Taiwán por su éxito en el manejo del brote del COVID-19″.

Pekín avanzó con estos objetivos en mayo, cuando frustró un impulso diplomático liderado por Estados Unidos para darle de nuevo el estatus de observador a Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.

En los últimos años, Taipéi ha sido despojada de su estatus por la OMS. Se atribuye a la política de “una sola China, dos sistemas” impulsada por Pekín. La Asociación Médica Mundial (WMA, en inglés) condenó este comportamiento de excluir a 23 millones de personas de estos tratados y sostiene que la inclusión de Taiwán es un tema de salud, no un asunto político.

La falta de reconocimiento como arma

La táctica de invisibilizar a Taiwán no quedó solo limitada a la OMS. Tampoco es un hecho aislado. Pekín juega de manera permanente sus cartas en favor del desconocimiento de Tapéi y aprovecha su creciente influencia en otras organizaciones de la ONU para reducir aún más el espacio internacional de este territorio.

Los ejemplos brotan como hongos. Uno de ellos se dio a finales de enero en 2020. En aquel entonces, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, en inglés) bloqueó varias cuentas en Twitter que criticaron la exclusión de Taiwán como miembro de la organización.

Los 17 aeropuertos de Taiwán conectan a más de 72 millones de pasajeros con 32 países y 150 ciudades anualmente, según el informe presentado al Congreso estadounidense. En 2019, el 15 % (10,8 millones) de estos pasajeros viajaban hacia o desde el continente asiático.

Los críticos acusaron a la OACI de dejar de lado a Taiwán, al obviar su importancia como centro de tránsito regional e internacional. No solo eso, también estas acciones limitaron su capacidad para compartir y recibir información, así como coordinar la interacción de viajes aéreos locales en toda la región.

La OACI reforzó esta acción en un comunicado de prensa sobre el impacto del COVID-19 en la industria de viajes. Allí etiquetó explícitamente a Taiwán como una provincia de China, y subrayó la influencia de Pekín sobre la organización. Fang Liu, exfuncionarios del régimen chino, ha dirigido la OACI desde 2015 y no ha escatimado esfuerzos dentro de la organización para marginar a Taiwán.

Taiwán y su camino por defender la democracia

Pekín aumentó su coerción sobre Taiwán para intimidar a su líder, la presidenta Tsai Ing-wen; militante del Partido Democrático Progresista (DPP, en inglés), tras los comicios en enero donde fue reelegida, a pesar de la interferencia del régimen comunista.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) llevó a cabo frecuentes operaciones militares aéreas y navales cerca de Taiwán, organizó una formación a gran escala asomando un conflicto con Taiwán y dio a conocer continuas adquisiciones y reformas que apoyarían la invasión a una isla.

Taipéi no se inmutó. La isla se mantuvo desafiante ante la coerción de Pekín y afirmó su compromiso con su propio sistema democrático. De hecho, en 2020, la Administración de Tsai intensificó sus esfuerzos para fortalecer la base industrial de Taiwán y su posición en el mundo, a través de su participación en cadenas de suministro de tecnología, así como también reforzó sus relaciones internacionales en el área económica con aliado clave: Estados Unidos.

La participación de Estados Unidos ha sido decisiva para estos fines. En 2020, Taipéi y Washington tomaron importantes pasos para mejorar el compromiso económico. La presidenta Tsai acabó con una fuente de fricción de larga data en las relaciones comerciales bilaterales al levantar restricciones a las importaciones de carne de Estados Unidos, mientras que la Administración Trump anunció que lanzaría un nuevo diálogo comercial con Taipéi centrado en la seguridad de la cadena de suministro, entre otros objetivos.

El Congreso estadounidense está atento a estos movimientos, tal como se refleja en el informe 2020 sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. Entre sus recomendaciones se evalúa la necesidad de fortalecer la recuperación económica con Taiwán en otros sectores clave.