La salud del presidente Andrés Manuel López Obrador se había mantenido como un misterio. El silencio y la escasa información habían provocado suspicacia y excesos en las redes sociales.

El domingo pasado, AMLO informó que dio positivo a COVID-19 y desde entonces está confinado en Palacio Nacional, donde vive.

Lo único que se sabía era que tenía síntomas leves, un poco de fiebre y dolores de cabeza. Eso es lo que habían dicho algunos de sus colaboradores más cercanos. Como si se tratara de un guion, todos han comentado lo mismo.

En las redes sociales se ha dicho de todo, desde los que dudan que el mandatario mexicano tenga COVID-19, hasta quienes aseguraban que había sufrido un derrame cerebral.

Para calmar tantas especulaciones, la noche de este viernes, López Obrador envió un video-mensaje de trece minutos en redes sociales.

Agradeció las muestras de solidaridad y cariño que le enviaron de todo el mundo, incluso las de sus «adversarios políticos».

Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido.https://t.co/RlETbawmVF pic.twitter.com/SVVjXdo0gS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 30, 2021

Físicamente se ve muy bien. No luce cansado, tampoco demacrado y su voz es clara y fuerte.

En su mensaje AMLO dijo que aún tiene COVID-19, pero los médicos le han dicho que está pasando la etapa crítica de la enfermedad. Comentó que se «presenta para que no haya rumores y malos entendidos».

En el videomensaje el mandatario mexicano señaló que ha estado trabajando y pendiente de todos los asuntos públicos, sobre todo del tema de la pandemia. Aclaró que continuará la misma estrategia que lleva su gobierno para atender la emergencia sanitaria: que no falten camas para los enfermos, tampoco médicos ni medicamentos en los hospitales Covid. Insistió en que el sistema de salud no ha sido rebasado.

Las especulaciones habían crecido tanto en las últimas horas, al grado que provocó que el vocero presidencial condenara la mala fe de algunos y pidió mesura en torno a un tema que se estaba saliendo de control en las redes sociales.

Convocamos a medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar difundir versiones no confirmadas por el @GobiernoMX sobre la salud del presidente. Hay versiones de mala fe y desinformación con intenciones políticas, que buscan dañar la imagen del mandatario. No a la infodemia — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 29, 2021

El tema principal de las mañaneras, que ahora encabeza la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha sido la salud del mandatario mexicano.

“Está muy bien, está muy tranquilo, está descansando por el tema de la enfermedad. Pero está muy contento y está muy optimista. Yo de verdad admiro su optimismo permanente. Su salud va mejorando rápidamente”, dijo Olga Sánchez Cordero este viernes en la conferencia mañanera.

Desde el inicio, el encargado de la estrategia contra la pandemia, Hugo López-Gatell, advirtió que no se darían a conocer detalles de la enfermedad:

“El presidente tiene derecho a la privacidad no solo ahorita, sino a lo largo de todo el período de recuperación del presidente. No vamos a revelar ningún dato”.

Finalmente, tuvo eco la voz de quienes habían insistido que el presidente López Obrador enviara un video-mensaje, a través de sus redes sociales, para darle certeza y tranquilidad a los mexicanos interesados en saber cómo va su enfermedad.

Durante cinco días prácticamente no se sabía nada del mandatario.

La última vez que AMLO apareció en las redes fue el lunes 25 de enero. Publicó una fotografía, por cierto, muy sonriente, donde daba cuenta sobre la llamada que sostuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses. pic.twitter.com/JBoHfQeXjK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

En la llamada se acordó el envío en los próximos días, de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V a México.

México aplicará una vacuna que no ha sido aprobada

El antídoto ha generado desconfianza y fuerte polémica en México.

El 11 de agosto, el subsecretario de Salud dijo que no sería ético aplicar a la población una vacuna que no ha cumplido todas las pruebas:

“Nos ha sorprendido, como le sorprendió a la OMS, conocer de la vacuna rusa cuando, hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la Fase III. Definitivamente y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no ha terminado satisfactoriamente los estudios de Fase III. No se puede. No se debe por razones éticas de bioseguridad».

Y aunque la Sputnik V no ha superado la fase III ni ha sido aprobada en Estados Unidos ni en Europa, el Gobierno mexicano asegura que la comenzará a aplicar.

¿Qué pasó con la ética?

Un comité técnico para medicamentos nuevos ya recomendó aprobar la vacuna rusa y en breve la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que no la había aprobado, pronto le dará luz verde, ha dicho el subsecretario, por encima de su ética.

Hasta el momento, nadie en el mundo, conoce los resultados preliminares de los estudios de la fase 3 de la Sputnik V.

Las únicas referencias que se tienen son del instituto que la desarrolló “Gamaleya” de Moscú. Sus creadores aseguran que tiene una eficacia de hasta 91,5 %, pero no hay ningún estudio que lo certifique.

Lo que sí se sabe de esta vacuna es que actualmente es la más barata en el mercado mundial.

La salud del mandatario es un tema de interés público. Mientras que la repentina aceptación de una vacuna, sin ningún aval, es un tema de salud que también preocupa.