Confiado en que habrá una buena relación bilateral, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le deseó suerte a Joe Biden, como presidente de los Estados Unidos.

Así de parco, a pesar de las diferencias. El mandatario mexicano lo reconoció como ganador de la elección 38 días después. Adicionalmente, AMLO ha manifestado sentirse decepcionado de la Administración de Control de Drogas (DEA) por el caso “Cienfuegos”. Tampoco comparte con Biden su visión sobre las energías limpias.

Su canciller, Marcelo Ebrard, quien tendrá la difícil tarea de acercarse al equipo de Biden y buscar espacios de trabajo y reconciliación, le deseó éxito en esta nueva etapa de respeto mutuo.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 20, 2021

AMLO le pidió al presidente de Estados Unidos cumplir el compromiso que hizo en 2012 en materia migratoria. Regularizar la situación legal de los “38 millones de mexicanos que viven y trabajan en ese país”.

“En la conversación que tuvimos él me planteó, porque esto se da antes de la elección para el segundo periodo del presidente Obama. El me dice que tienen el compromiso de llevar a cabo la reforma migratoria. Que tenían que enfrentar oposición al interior de Estados Unidos, pero que ya habían tomado esa decisión. Al final no se llevó a cabo la reforma, en el segundo y último periodo del presidente Obama”, dijo AMLO.