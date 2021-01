El primero de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió el poder con la promesa de “transformar a México”. Se comprometió a terminar con todos los males que habían dejado los anteriores “gobiernos conservadores y corruptos”. Se propuso 100 compromisos.

Cuando cumplió dos años en el gobierno, aseguró que ya había cumplido 97.

En un discurso triunfalista, presumió que solo estaban pendientes tres promesas: descentralizar dependencias del Gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables con hidroeléctricas y aclarar la verdad sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

La oposición cuestionó los supuestos logros, porque la realidad es otra. Los hechos siempre contradicen sus dichos. Aunque se enoje.

Su administración enfrenta grandes desafíos, sobre todo en el combate de la pandemia por COVID-19, la crisis económica y los altos índices de criminalidad, solo por mencionar algunos.

Sus “adversarios” como les dice a quienes no están de acuerdo con él, rechazan sus presuntos logros y le exigen rendición de cuentas. Algo que no le gusta, le irrita. Le exigen datos duros y resultados visibles, no cifras alegres y evasivas.

«Morena no sabe: Promesas incumplidas»

Hace unos días, el grupo denominado “Sí por México”, retomó el tema de las promesas incumplidas de AMLO.

La recién creada organización opositora al Gobierno obradorista, presentó el informe: “Morena no sabe: Promesas incumplidas”.

Señala que desde que López Obrador asumió el poder, en sus monólogos matutinos y durante sus proselitistas giras de trabajo, ha hecho 1200 compromisos, de los cuales solo ha cumplido 170. Es decir, el 90 por ciento ha quedado solo en promesas.

El frente opositor asegura que la información está basada en fuentes oficiales como la presidencia de la República, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y el Sistema Nacional de Transparencia.

“En cualquier país que se precie de ser libre y democrático es muy importante como ciudadanía exigir cuentas a la clase política evitando que se quede espacio alguno para el discurso de la mentira, el populismo y la manipulación”.

El reporte explica algunas de las promesas. Por ejemplo, el 22 de abril de 2019, AMLO se comprometió a resolver la crisis de inseguridad en octubre de ese mismo año. Pero, la tasa de homicidios en 2019 fue la más alta registrada en los últimos 60 años.

Otro ejemplo es del 25 de noviembre de 2019, cuando el presidente se comprometió a evitar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, no solo no la ha erradicado, la ha desestimado. Ese año se registró la mayor cantidad de víctimas, 996. Y los feminicidios no paran.

Identificamos y analizamos 1,200 promesas hechas por el presidente en 2 años.

Esto implica que promete 1.5 cosas diarias, y al paso que las cumple tardarían 13 años extras a su periodo para hacerlas buenas.

Primera conclusión: era puro discurso #MorenaNoSabe pic.twitter.com/nvbSUPZ5rt — SíPorMéxico (@SiPorMx) January 13, 2021

La mayoría de las promesas incumplidas se dieron en materia de educación (93 %), salud (83 %), energía (81 %), seguridad (80 %) y corrupción (76 %).

El informe identificó que AMLO promete 1.5 cosas diarias y como va, tardaría 13 años más, al termino de su sexenio, para cumplirlas. Por ahí del 2033.

Para “Sí por México”, el eje de la oferta del Gobierno de López Obrador es un fracaso.

Los 100 compromisos de AMLO

De los 97 compromisos, que según él ya cumplió, está el número 13, que tiene que ver con la salud: “Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos”.

Esa es una promesa no cumplida. Cientos de niños han muerto porque no han tendido acceso a sus tratamientos oncológicos, hay escasez de medicamentos para enfermedades graves.

El presidente desapareció el Seguro Popular y el INSABI —que lo sustituyó— no ha logrado consolidarse, tiene serias deficiencias y los mexicanos más pobres quedaron desamparados.

Ese compromiso está lejos de cumplirse ahora que la pandemia está fuera de control.

Otro compromiso que tampoco ha cumplido es el 90: “Se respetará la libertad de expresión; nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación”.

Basta con ver cómo usa sus conferencias mañaneras para comprobar cómo señala y difama a comunicadores y medios de comunicación. Desde llamarlos prensa vendida o pasquines inmundos, hasta burlarse a nivel nacional de periodistas que le incomodan.

La libre expresión está bajo asedio y por ello 600 personas, entre periodistas y líderes de opinión firmaron un documento para exigirle al presidente garantice la libre expresión.

Otro incumplido es el 51: “Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU”.

El 80 por ciento de las compras que hace su gobierno son por adjudicación directa, es decir, sin licitación, con la mayor opacidad jamás vista en un gobierno mexicano.

El compromiso 34 además de no cumplirlo, es una burla: “Se aplicará una estricta política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos y de sus familiares cercanos”.

No hay dinero para medicinas o para pruebas de COVID-19, por ejemplo, pero sí 89 millones de pesos, para rehabilitar un estadio de béisbol, que dirige su hermano Pío López Obrador, en Palenque, Chiapas.

Compromiso 9: “Se promoverá la investigación científica y tecnológica; se apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento”.

Cada año, AMLO ha recortado presupuesto para ciencia y tecnología. Miles de estudiantes han perdido sus becas y se han cancelado investigaciones en proceso.

Según la promesa 3: “Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIS”. Mentira no se ha cumplido.

Las guarderías infantiles cerraron porque López Obrador les canceló el presupuesto, con el pretexto que había opacidad. El Gobierno federal otorga ahora el subsidio directo a la madre, pero no alcanza, no es suficiente para pagar una estancia.

Estos son solo algunos de los compromisos que AMLO asegura haber cumplido, pero que hay “otros datos” documentados que muestran lo contrario.