Este mes llegarán al país 250 000 vacunas. Y para los primeros meses de 2021 estarán listas 15 millones de dosis. Además, la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado contratos con varias farmacéuticas, por lo que tiene aseguradas, por lo menos, 180 millones de vacunas.

Esto coloca a México en uno de los países con mayores posibilidades de comenzar el proceso de inmunización a su población. Si todo resulta como pretende el gobierno de AMLO, para el primer trimestre de 2022 “toda” la población mayor de 16 años debería estar vacunada.

El camino es largo y tiene muy buenos deseos, pero no es claro. El esquema solo establece fechas y rangos de edades para la vacunación. Pero según epidemiólogos y especialistas, el plan gubernamental está incompleto y es deficiente.

De hecho, no se consideran comorbilidades para la vacunación adelantada. Por ejemplo, una persona de 40 años, con hipertensión y, por ende, paciente de alto riesgo, ¿debe esperar su turno por el rango de edad? Tampoco se prioriza vacunar a los grupos con mayor capacidad de contagio.

Tengamos presente que México es de los países que menos pruebas realiza. Por lo tanto, es difícil determinar cuáles son los grupos poblacionales que deberían tener prioridad en el esquema de vacunación, ya que no se cuenta con la información necesaria para hacerlo.

Comienza la inmunización este mes

Médicos y adultos mayores primero. Esa será la prioridad del gobierno mexicano en su Plan nacional de vacunación contra el COVID-19 a través del cual pretende alcanzar una cobertura del 75 % en personas mayores de 16 años.

Entre diciembre y enero se vacunará a personal médico. Los trabajadores de la salud se encuentran en la primera línea de combate ante el virus. Lógicamente, su actividad conlleva gran riesgo de contraer la enfermedad por la atención a los pacientes.

De febrero a abril, se vacunará a 11 millones de personas mayores de 60 años y a 1 200 000 del resto del personal médico.

Entre abril y mayo, 9 millones de vacunas serán destinadas a la población de entre 50 a 59 años de edad.

Para junio, también estarían inmunizados aquellos que tienen entre 40 y 49 años de edad.

En la última etapa de la campaña de vacunación, o sea, entre julio de 2021 y marzo de 2022, se incluirá a los mexicanos que tienen entre 16 y 39 años.

¿Misión cumplida?

Durante la presentación del esquema de vacunación el canciller, Marcelo Ebrard, quien se ha encargado de las negociaciones para la compra de la vacuna, enfatizó que es una “misión cumplida”.

Pero aún no es tiempo de celebrar. No es lo mismo tener la vacuna que vacunar. Hasta el momento no hay una logística para el traslado del fármaco de manera segura a todo el país. Ello constituye una operación compleja que requiere de temperaturas bajas para la conservación de las dosis.

Son muchos los riesgos, incluso, hasta de robo. Y en efecto, ya hay antecedentes. Hace unos meses robaron un camión con miles de vacunas contra la influenza, medicamento escaso en el país que ahora se vende en el mercado negro.

Los retos del gobierno de AMLO serán muchos. Para lograr el objetivo planificado, se tendrían que aplicar 170 000 vacunas todos los días. Justamente por eso la misión todavía no está cumplida.

AMLO sí se pondrá la vacuna

El mandatario mexicano manifestó públicamente que sí se vacunará. Un anti-cubrebocas, que se ha negado a usarlo porque según él, no es ninguna garantía para evitar el contagio, mandó una señal diferente. No era para menos. Le toca la primera fila por edad y sobre todo, por la investidura.

Su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien también subestima el uso del cubrebocas, ha dicho que no se pondrá la vacuna contra el COVID-19. No era descabellado pensar que AMLO hiciera lo mismo.

Ya pueden regresar a clases en enero

En México se viven momentos difíciles. La pandemia no está controlada, como aseguran las autoridades. Han aumentado los contagios y las muertes en varias entidades del país. Por ello sorprendió que el secretario de Educación Pública haya recomendado regresar a clases, en enero próximo, en los estados donde la emergencia sanitaria es menos grave.

Hoy, solo tres estados se encuentran en semáforo epidemiológico de color verde, con menor riesgo: Chiapas, Veracruz y Campeche. Por el momento, son los únicos que tendrían posibilidad de regresar a clases. Pero lamentablemente, son Estados pobres del sur de México, en los que no hay garantías de que los alumnos puedan tener las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.

¿Es acaso un anuncio apresurado, un intento de mostrar que estamos atendiendo la pandemia en México y que está contralada? No lo sabemos, pero no deja de ser un mensaje muy arriesgado.